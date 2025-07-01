На Чернігівщині чоловік вперше отримав паспорт громадянина України лише у 66 років: чому так

У Чернігівській області 66-річний чоловік вперше отримав паспорт громадянина України попри те, що постійно проживав на території української держави.

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Тепер він зможе сповна реалізувати свої конституційні та соціальні права, зокрема й оформити пенсійне забезпечення, повідомила пресслужба Міграційної служби Чернігівської області.

"У зв’язку із втратою радянського документа до Борзнянського сектору УДМС у Чернігівській області звернувся пан Костянтин. Чоловіку 66 років, він народився на Чернігівщині і постійно проживав на території України. У 1976 році отримав паспорт громадянина СРСР, який згодом згубив, а паспорт громадянина України так і не отримав", — йдеться у повідомленні.

В Міграційній службі пояснили, що для того, аби отримати паспорт громадянина України після втрати радянського паспорта пану Костянтину довелось пройти процедуру встановлення належності до громадянства України. Таким особам потрібно звертатися до суду для встановлення факту, що має юридичне значення, що і зробив чоловік.

"Пан Костянтин встановив у судовому порядку факт постійного проживання в Україні на момент проголошення Незалежності України. Це дало можливість встановити його належність до громадянства України (п.1.ч.1.ст.3 ЗУ "Про громадянство України") та оформити паспорт громадянина України. Днями він отримав свій перший паспорт громадянина України у вигляді ID-карти", — зазначили в пресслужбі.

Костянтин отримав перший паспорт громадянина України у 66 років Фото: Facebook

Там також підкреслили, що на сьогодні, заміна паспорта СРСР зразка 1974 року або оформлення паспорта громадянина України замість втраченого документа радянських часів ще й досі залишається непоодиноким явищем.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство.

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