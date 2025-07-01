"Можете расслабиться": в сети разгорелся скандал с известным учителем физики, что произошло
Учитель физики и информатики Руслан Цыганков, более известный как Руслан Игоревич, заявил, что не преподает физику в 11 классе. Таким образом он ответил на упреки в сети о том, что плохо учит учеников своему предмету.
"Для умников, которые пытаются нарыть на меня хоть что-то и которые получили результаты НМТ моей школы. Можете расслабиться. Я не преподаю в 11 классе", — написал Руслан Игоревич в сети Х.
Он также поблагодарил лиц, которые начали угрожать и звонить учителю.
"Так далеко пойдем. Отлично. Спасибо всем остальным за поддержку. Я все вижу", — написал педагог.
Скандал с баллами по физике на НМТ в школе Руслана Игоревича
Накануне в сети появилось фото с рейтингом предметов в лицее №176 имени Мигеля де Сервантеса Сааведры в Киеве, где преподает Руслан Игоревич.
Судя по обнародованному скриншоту ученики этой школы набрали за физику 118 баллов, что является самым низким показателем среди всех предметов представленных на НМТ.
Также в комментариях к посту корреспонденты писали о том, что Руслан Игоревич якобы пошел работать учителем, чтобы его не мобилизовали.
Отметим, что нападки на учителя физики начались после того, как президент Украины Владимир Зеленский 28 июня вручил Руслану Игоревичу орден "За заслуги" III степени.
В то же время после того, как Руслан Игоревич ответил хейтерам, украинцы поддержали педагога в комментариях, отметив, что он делает важное дело и становится действительно примером для детей.
"Дурь. К вам лично претензий нет, поощрять преподавателей — это нормально, для этого есть куча механизмов. И вы же не сами себя наградили", — написал один из них.
"Вы делаете чрезвычайно важное дело, и люди это видят и чувствуют. Cancel culture будет всегда, это не важно. То количество молодых учителей которых вы вдохновили своим примером, имеет очень большое значение. Поэтому вы на правильном пути, поддержка вам", — отметил другой.
Напомним, 29 июня Верка Сердючка ответила языковому омбудсмену.
Фокус также писал о том, какой предмет оказался самым сложным на НМТ-2025.