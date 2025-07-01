"Можете расслабиться": в сети разгорелся скандал с известным учителем физики, что произошло

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков, более известный как Руслан Игоревич, заявил, что не преподает физику в 11 классе. Таким образом он ответил на упреки в сети о том, что плохо учит учеников своему предмету.

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"Для умников, которые пытаются нарыть на меня хоть что-то и которые получили результаты НМТ моей школы. Можете расслабиться. Я не преподаю в 11 классе", — написал Руслан Игоревич в сети Х.

Он также поблагодарил лиц, которые начали угрожать и звонить учителю.

"Так далеко пойдем. Отлично. Спасибо всем остальным за поддержку. Я все вижу", — написал педагог.

Пост Руслана Игоревича Фото: скриншот

Скандал с баллами по физике на НМТ в школе Руслана Игоревича

Накануне в сети появилось фото с рейтингом предметов в лицее №176 имени Мигеля де Сервантеса Сааведры в Киеве, где преподает Руслан Игоревич.

Судя по обнародованному скриншоту ученики этой школы набрали за физику 118 баллов, что является самым низким показателем среди всех предметов представленных на НМТ.

Результаты НМТ в лицее, где преподает Руслан Игоревич Фото: соцмережі

Также в комментариях к посту корреспонденты писали о том, что Руслан Игоревич якобы пошел работать учителем, чтобы его не мобилизовали.

Комментарии Фото: скриншот

Отметим, что нападки на учителя физики начались после того, как президент Украины Владимир Зеленский 28 июня вручил Руслану Игоревичу орден "За заслуги" III степени.

В то же время после того, как Руслан Игоревич ответил хейтерам, украинцы поддержали педагога в комментариях, отметив, что он делает важное дело и становится действительно примером для детей.

"Дурь. К вам лично претензий нет, поощрять преподавателей — это нормально, для этого есть куча механизмов. И вы же не сами себя наградили", — написал один из них.

"Вы делаете чрезвычайно важное дело, и люди это видят и чувствуют. Cancel culture будет всегда, это не важно. То количество молодых учителей которых вы вдохновили своим примером, имеет очень большое значение. Поэтому вы на правильном пути, поддержка вам", — отметил другой.

Напомним, 29 июня Верка Сердючка ответила языковому омбудсмену.

Фокус также писал о том, какой предмет оказался самым сложным на НМТ-2025.