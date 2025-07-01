"Можете розслабитись": в мережі спалахнув скандал з відомим вчителем фізики, що сталось

Вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков, більш відомий як Руслан Ігорович, заявив, що не викладає фізику в 11 класі. Таким чином він відповів на закиди у мережі про те, що погано вчить учнів своєму предмету.

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"Для розумників, які намагаються нарити на мене хоч щось і які дістали результати НМТ моєї школи. Можете розслабитися. Я не викладаю в 11 класі", — написав Руслан Ігорович в мережі Х.

Він також подякував особам, які почали погрожувати та дзвонити вчителю.

"Так далеко підем. Молодці. Дякую усім іншим за підтримку. Я все бачу", — написав педагог.

Пост Руслана Ігоровича Фото: скриншот

Скандал з балами з фізики на НМТ у школі Руслана Ігоровича

Напередодні у мережі зʼявилося фото з рейтингом предметів у ліцеї №176 імені Мігеля де Сервантеса Сааведри у Києві, де викладає Руслан Ігорович.

Судячи з оприлюдненого скриншоту учні цієї школи набрали за фізику 118 балів, що є найнижчим показником серед усіх предметів представлених на НМТ.

Результати НМТ у ліцеї, де викладає Руслан Ігорович Фото: соцмережі

Також у коментарях до поста дописувачі писали про те, що Руслан Ігорович нібито пішов працювати вчителем, аби його не мобілізували.

Коментарі Фото: скриншот

Зазначимо, що нападки на вчителя фізики почались після того, як президент України Володимир Зеленський 28 червня вручив Руслану Ігоровичу орден "За заслуги" III ступеня.

Водночас після того, як Руслан Ігорович відповів хейтерам, українці підтримали педагога у коментарях, зазначивши, що він робить важливу справу та стає дійсно прикладом для дітей.

"Дурка. До вас особисто претензій немає, заохочувати викладачів — це нормально, для цього є купа механізмів. І ви ж не самі себе нагородили", — написав один з них.

"Ви робите надзвичайно важливу справу, і люди це бачать і відчувають. Cancel culture буде завжди, це не є важливо. Ту кількість молодих вчителів яких ви надихнули своїм прикладом, має дуже велике значення. Тому ви на правильному шляху, підтримка вам", — зазначив інший.

Нагадаємо, 29 червня Вєрка Сердючка відповіла мовному омбудсмену.

Фокус також писав про те, який предмет виявився найскладнішим на НМТ-2025.