Украинцы выезжали за границу с подписью императора Александра III: чиновники винят систему "Шлях"

Львовская ОВА позволяла выезжать из Украины мужчинам по письмам от организации с подписью российского императора Александра III. Чиновники уверяют, что в первый год войны "делали все для быстрого обеспечения ВСУ".

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Журналисты NGL.media выяснили, что Львовская ОВА не раз одобряла выезд мужчин за границу по обращениям от фейковой общественной организации "Гуманитарная надежда нации".

Министерство юстиции Украины заявило, что данная организация не зарегистрирована. В письмах к Львовской ОВА организация использовала логотип "Газпромбанка" РФ и подпись монарха Российской империи Александра III.

Восемь мужчин выехали из Украины по письмам от фейковой общественной организации

Известно, что благодаря приказам за подписью главы Львовской ОВА Максима Козицкого за границу выехали восемь мужчин и семеро из них не вернулись в Украину.

Ради поддержки ВСУ: как в ОВА объясняют массовый выезд мужчин из Украины?

Чиновники говорят, что после начала полномасштабного вторжения РФ Украина столкнулась с рядом вызовов, в том числе быстрым обеспечением армии. Система "Шлях", которую сделали для быстрого оформления выезда водителей волонтерских гуманитарных грузов, "не была полностью адаптирована" к военным условиям.

Из-за этой причины доступ к реестрам, в частности, к реестру общественных объединений, был ограничен. А законодательных ограничений для выезжающих из Украины как водители не существовало. Каждый день поступало тысячи запросов.

В ОВА уверяют, что тогда у государства не было программного обеспечения для детальной проверки каждого обращения. ОВА действовала в рамках нормативного поля того времени и имеющихся технических возможностей.

Решение о внесении лиц в систему принимали коллегиально, для этого создали комиссию с представителями Госпогранслужбы, СБУ и Нацполиции.

"Не снимая с себя ответственности, подчеркиваем, что в условиях чрезвычайной ситуации возможны отдельные нарушения. Выбирая между полной остановкой выездов и риском единичных нарушений мы выбрали второе, чтобы армия не осталась без поддержки", — добавили чиновники.

Администрация не может контролировать выезд украинцев за границу, так как это сфера ответственности ГПСУ и правоохранителей, заключили в ОВА.

Напомним, некоторые военнообязанные украинцы могут выезжать из Украины. Под эту категорию попадают официально снятые с воинского учета.

Забронированные от мобилизации украинцы также могут покидать Украину. Однако существуют ограничения для некоторых должностей на госслужбе.