"Возможность есть": забронированные мужчины могут выезжать за границу в отпуск, однако есть нюансы (видео)

Забронированные от мобилизации мужчины призывного возраста могут выезжать за пределы Украины как в служебную командировку, так и в отпуск, однако есть определенные исключения.

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Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Возможность есть у тех, кто забронирован, пересечь границу на выезд из Украины, как в служебную командировку, так и в отпуск", — сказал Демченко.

В то же время он отметил, что некоторые мужчины-госслужащие не имеют права ехать на отдых за границу.

"В отпуск не могут проехать забронированные граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы, подпадают под пункт 2.14 Правил о пересечении границы, утвержденных Постановлением правительства №57, и если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственную пограничную службу о том, что они находятся на соответствующих государственных должностях, и для них пересечение границы возможно только в служебную командировку", — пояснил Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что те, кто на таких должностях не находятся, могут поехать за границу в отпуск. Однако в документах таких мужчин должно быть указано, что та структура, по которой забронирован человек, предоставляет человеку возможность провести отпуск за границей.

Напомним, в Раде хотят пополнить штат критически важных предприятий, что позволит "уклонистам" получать бронь от мобилизации.

Фокус также писал о том, могут ли забронированные мужчины выехать за границу во время военного положения