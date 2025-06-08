"Можливість є": заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку, проте є нюанси (відео)

Заброньовані від мобілізації чоловіки призовного віку можуть виїжджати за межі України як у службове відрядження, так і у відпустку, проте є певні винятки.

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Про це в етері "Ми-Україна" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Можливість є у тих, хто заброньований, перетнути кордон на виїзд з України, як у службове відрядження, так і у відпустку", — сказав Демченко.

Водночас він зазначив, що деякі чоловіки-держслужбовці не мають права їхати на відпочинок за кордон.

"У відпустку не можуть проїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, що затверджені Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження", — пояснив Демченко.

Речник ДПСУ підкреслив, що ті, хто на таких посадах не перебувають, можуть поїхати за кордон у відпустку. Однак в документах таких чоловіків має бути зазначено, що та структура, за якою заброньований чоловік, надає людині можливість провести відпустку за кордоном.

Нагадаємо, у Раді хочуть поповнити штат критично важливих підприємств, що дасть змогу "ухилянтам" отримувати бронь від мобілізації.

Фокус також писав про те, чи можуть заброньовані чоловіки виїхати за кордон під час воєнного стану