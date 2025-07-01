Українці виїжджали за кордон із підписом імператора Олександра III: чиновники звинувачують систему "Шлях"

Львівська ОВА дозволяла виїжджати з України чоловікам за листами від організації з підписом російського імператора Олександра III. Чиновники запевняють, що в перший рік війни "робили все для швидкого забезпечення ЗСУ".

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Журналісти NGL.media з'ясували, що Львівська ОВА не раз схвалювала виїзд чоловіків за кордон за зверненнями від фейкової громадської організації "Гуманітарна надія нації".

Міністерство юстиції України заявило, що ця організація не зареєстрована. У листах до Львівської ОВА організація використовувала логотип "Газпромбанку" РФ і підпис монарха Російської імперії Олександра III.

Вісім чоловіків виїхали з України за листами від фейкової громадської організації

Відомо, що завдяки наказам за підписом голови Львівської ОВА Максима Козицького за кордон виїхали вісім чоловіків і семеро з них не повернулися в Україну.

Заради підтримки ЗСУ: як в ОВА пояснюють масовий виїзд чоловіків з України?

Чиновники кажуть, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна зіткнулася з низкою викликів, зокрема швидким забезпеченням армії. Система "Шлях", яку зробили для швидкого оформлення виїзду водіїв волонтерських гуманітарних вантажів, "не була повністю адаптована" до військових умов.

Через цю причину доступ до реєстрів, зокрема, до реєстру громадських об'єднань, був обмежений. А законодавчих обмежень для тих, хто виїжджає з України як водії, не існувало. Щодня надходили тисячі запитів.

В ОВА запевняють, що тоді у держави не було програмного забезпечення для детальної перевірки кожного звернення. ОВА діяла в межах нормативного поля того часу та наявних технічних можливостей.

Рішення про внесення осіб до системи ухвалювали колегіально, для цього створили комісію з представниками Держприкордонслужби, СБУ та Нацполіції.

"Не знімаючи з себе відповідальності, наголошуємо, що в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення. Обираючи між повною зупинкою виїздів і ризиком поодиноких порушень ми обрали друге, щоб армія не залишилася без підтримки", — додали урядовці.

Адміністрація не може контролювати виїзд українців за кордон, оскільки це сфера відповідальності ДПСУ та правоохоронців, підсумували в ОВА.

Нагадаємо, деякі військовозобов'язані українці можуть виїжджати з України. Під цю категорію потрапляють офіційно зняті з військового обліку.

Заброньовані від мобілізації українці також можуть залишати Україну. Однак існують обмеження для деяких посад на держслужбі.