В Запорожье затопило подземную школу, которую недавно построили за 111 млн гривен (фото)

Подземную школу в Запорожье открыли в мае, а уже в июне сообщили о ее подтоплении. В ситуации виноват подрядчик, который монтировал освещение к детской площадке.

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В запорожской подземной школе, которую открыли в мае 2025 года, произошло подтопление, сообщает местное издание Forpost.

"Лицей "Логос" в Запорожье открыли в мае. Он стал 8-й подземной школой в Запорожье. Стоимость проекта — 111 млн грн. Заведение построили всего за шесть месяцев. Оно расположено на глубине 7 метров", — говорится в сообщении.

В Запорожской ОГА прокомментировали эту ситуацию. Там отметили, что во время монтажа освещения для площадки строители вырыли траншею для электрического кабеля. Однако из-за непогоды котлован частично затопило, и вода попала в помещение укрытия.

"Проводили работы по прокладке кабеля для освещения спортплощадки, который надо было подключить к щитовой в укрытии. После того, как вырыли котлован, он не был должным образом защищен от погодных условий", — пояснил прораб Александр Круглый.

В областной администрации утверждают, что подрядная организация признала ошибку и быстро ликвидировала ее последствия: воду убрали, помещение укрытия просушили, траншею засыпали. По словам заместителя председателя Запорожской ОГА Людмилы Бухариной, укрытие находится в нормальном состоянии, а площадку завершат в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2024 года в Запорожье начала функционировать первая школа, расположенная под землей. Учебное заведение было построено всего за шесть месяцев по стандартному проекту ЮНИСЕФ. Школа рассчитана на единовременное пребывание 500 человек, включая учеников, преподавателей и технический персонал.

Фокус также писал, что в украинских школах с 1 сентября будут преподавать начальную общевойсковую подготовку. Дисциплина заменит предмет "Защита Украины".