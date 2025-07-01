У Запоріжжі затопило підземну школу, яку нещодавно збудували за 111 млн гривень (фото)

Підземну школу у Запоріжжі відкрили у травні, а вже в червні повідомили про її підтоплення. У ситуації винен підрядник, який монтував освітлення до дитячого майданчика.

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У запорізькій підземній школі, яку відкрили у травні 2025 року, сталось підтоплення, повідомляє місцеве видання Forpost.

"Ліцей "Логос" в Запоріжжі відкрили у травні. Він став 8-ю підземною школою на Запоріжжі. Вартість проєкту — 111 млн грн. Заклад збудували лише за шість місяців. Він розташований на глибині 7 метрів", — йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА прокоментували цю ситуацію. Там зазначили, що під час монтажу освітлення для майданчика будівельники вирили траншею для електричного кабелю. Однак через негоду котлован частково затопило, і вода потрапила в приміщення укриття.

"Проводили роботи з прокладки кабелю для освітлення спортмайданчика, який треба було під’єднати до щитової в укритті. Після того, як вирили котлован, його не було належним чином захищено від погодних умов", – пояснив виконроб Олександр Круглий.

У обласній адміністрації стверджують, що підрядна організація визнала помилку і швидко ліквідувала її наслідки: воду прибрали, приміщення укриття просушили, траншею засипали. За словами заступниці голови Запорізької ОДА Людмили Бухаріної, укриття перебуває в нормальному стані, а майданчик завершать найближчим часом.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у Запоріжжі почала функціонувати перша школа, розташована під землею. Навчальний заклад було побудовано всього за шість місяців за стандартним проектом ЮНІСЕФ. Школа розрахована на одноразове перебування 500 осіб, включно з учнями, викладачами та технічним персоналом.

Фокус також писав, що в українських школах з 1 вересня викладатимуть початкову загальновійськову підготовку. Дисципліна замінить предмет "Захист України".