В Украине могут ввести графики подачи воды: кого это коснется (видео)

Украину ждет серьезный водный кризис в ближайшее десятилетие. В некоторых городах могут ввести почасовую подачу воды.

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Самая критическая ситуация с водой ожидается на юге страны, в том числе в Одесской области. Украина занимает 23-24 место в мире по уровню обеспечения водой, рассказал "Суспільному" глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Главные запасы питьевой воды Украина получает из рек

"Мы — на последнем месте в Европе и ситуация не улучшается", — подчеркнул он.

Большинство запасов питьевой воды Украина получает из рек, которые не берут начало на ее территории. Водоснабжение Одесского региона зависит от Днестра, при политических или климатических изменениях транзитная вода может исчезнуть.

Отдельно Сухомлин обратил внимание на быстрое истощение подземных вод. Дождевая вода не успевает пополнить водоносные горизонты, поэтому источники массово пересыхают в Одессе и близлежащих населенных пунктах.

"Добывать воду из-под земли становится все сложнее", — заметил Сухомлин.

Параллельно с дефицитом ухудшается и качество воды. В Украине только 32% сточных вод проходят полноценную очистку.

Госагентство по восстановлению хочет сдать в эксплуатацию в августе 2025 года Николаевский водопровод. Этот объект частично решит водную проблему в соседних регионах, а сэкономленные деньги пойдут на другие водные проекты в Одесской области.

Глава агентства убежден в необходимости создания единого национального центра управления водными ресурсами, чтобы реально решить проблему водообеспечения в Украине.

Напомним, ученые выявили стремительную потерю мировых грунтовых вод. Это может быть причиной смещения Земли с оси.

Ранее жители Днепропетровской области жаловались на резкое повышение цены на воду — стоимость кубометра выросла в шесть раз.