В Україні можуть запровадити графіки подачі води: кого це торкнеться (відео)

На Україну чекає серйозна водна криза в найближче десятиліття. У деяких містах можуть запровадити погодинну подачу води.

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Найкритичніша ситуація з водою очікується на півдні країни, зокрема в Одеській області. Україна посідає 23-24 місце у світі за рівнем забезпечення водою, розповів "Суспільному" голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Головні запаси питної води Україна отримує з річок

"Ми — на останньому місці в Європі й ситуація не покращується", — наголосив він.

Більшість запасів питної води Україна отримує з річок, які не беруть початок на її території. Водопостачання Одеського регіону залежить від Дністра, за політичних чи кліматичних змін транзитна вода може зникнути.

Окремо Сухомлин звернув увагу на швидке виснаження підземних вод. Дощова вода не встигає поповнити водоносні горизонти, тому джерела масово пересихають в Одесі та прилеглих населених пунктах.

"Добувати воду з-під землі стає дедалі складніше", — зауважив Сухомлин.

Паралельно з дефіцитом погіршується і якість води. В Україні лише 32% стічних вод проходять повноцінне очищення.

Держагентство з відновлення хоче здати в експлуатацію в серпні 2025 року Миколаївський водогін. Цей об'єкт частково розв'яже водну проблему в сусідніх регіонах, а зекономлені гроші підуть на інші водні проєкти в Одеській області.

Голова агентства переконаний у необхідності створення єдиного національного центру управління водними ресурсами, щоб реально розв'язати проблему водозабезпечення в Україні.

Нагадаємо, вчені виявили стрімку втрату світових ґрунтових вод. Це може бути причиною зміщення Землі з осі.

Раніше жителі Дніпропетровської області скаржилися на різке підвищення ціни на воду — вартість кубометра зросла в шість разів.