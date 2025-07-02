Идентификация пенсионеров: как пройти процедуру и зачем она нужна

Некоторые лица пенсионного возраста должны проходить процедуру идентификации, чтобы продолжать получать выплаты.

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Для удобства пенсионеры могут узнать онлайн, была ли проведена идентификация. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

В личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для пользователей со статусом "пенсионер" появился новый сервис — "Моя идентификация".

Фото: Пенсионный фонд

В этом разделе указывается:

дата последней идентификации;

источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).

Сервис позволяет легко убедиться, что идентификация личности проведена, что является основанием для продолжения выплат. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов.

Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Авторизуйтесь одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпису", или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.

В меню слева выберите рубрику "Моя идентификация".

Если вы пенсионер, но в вашем личном кабинете сервис не отображается, обновите страницу, нажав клавишу F5.

Если пенсионер не нуждается в идентификации или ни разу ее не проходил, поля "Дата" и "Источник" сервиса "Моя идентификация" будут пустыми.

Напомним, в 2025 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет при условии наличия не менее 32 лет страхового стажа. В случае его недостатка недостающие годы можно компенсировать — самостоятельно уплатив взносы через налоговую службу или онлайн на сайте Пенсионного фонда.

А украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.