Ідентифікація пенсіонерів: як пройти процедуру та навіщо вона потрібна

Деякі особи пенсійного віку мають проходити процедуру ідентифікації, аби продовжувати отримувати виплати.

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Для зручності пенсіонери можуть дізнатися онлайн, чи була проведена ідентифікація. Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

У особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України для користувачів зі статусом "пенсіонер" з’явився новий сервіс – "Моя ідентифікація".

Фото: Пенсійний фонд

У цьому розділі зазначається:

дата останньої ідентифікації;

джерело, з допомогою якого вона була проведена (наприклад, установа банку).

Сервіс дозволяє легко переконатися, що ідентифікація особи проведена, що є підставою для продовження виплат. Для того, щоб скористатись сервісом, потрібно зробити кілька кроків.

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Авторизуйтесь одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або "Дія.Підпису", або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.

У меню ліворуч оберіть рубрику "Моя ідентифікація".

Якщо ви пенсіонер, але у вашому особистому кабінеті сервіс не відображається, оновіть сторінку, натиснувши клавішу F5.

Якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, поля "Дата" та "Джерело" сервісу "Моя ідентифікація" будуть пусті.

Нагадаємо, у 2025 році українці зможуть вийти на пенсію в 60 років за умови наявності не менше 32 років страхового стажу. У разі його нестачі відсутні роки можна компенсувати — самостійно сплативши внески через податкову службу або онлайн на сайті Пенсійного фонду.

А українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.