Как уберечь собак и котов от теплового удара: советы ветеринаров

Тепловой удар могут испытать не только люди, от него могут пострадать и наши четвероногие друзья. А поскольку лето во всем мире становится все более жарким, они подвергаются большему риску, чем когда-либо. Но есть способы уберечь собак и котов от теплового удара.

Related video

Всемирная метеорологическая организация подтвердила, что 2024 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений. А сейчас Европа страдает от аномальной жары, включая Украину, где до следующей недели будет держаться температура +30. Собаки, коты и прочие домашние питомцы страдают от жары не меньше, чем люди. Как уберечь животных от теплового удара, пишет SCMP.

Для ветеринаров города летняя невыносимая жара в сочетании с высокой влажностью и загрязнением окружающей среды означают, что лечение собак от заболеваний, связанных с жарой, превратилось в мучение. Чаще всего страдают собаки с курносыми мордочками, такие как бостонские терьеры, бульдоги, мопсы и пекинесы, которые страдают от проблем с дыханием.

В зоне риска находятся собаки с плоскими мордами Фото: Shutterstock

Тепловой удар, или тепловой стресс, возникает, когда температура тела животного поднимается выше его способности охлаждаться, говорит ветеринар Таня Хойер.

"Если температура превысит 41 градус по Цельсию, это может привести к полиорганной недостаточности, повреждению мозга и смерти", — говорит Хойер. По ее словам, тепловой удар всегда считается чрезвычайной ситуацией, и домашних животных следует немедленно отвезти к ветеринару.

Оставлять животных в машине также опасно, поскольку она может действовать как духовка, при этом температура может подняться до опасно высоких значений — 50 градусов по Цельсию и выше.

Владельцы должны следить за тем, чтобы собаки не подвергались интенсивным физическим нагрузкам и не занимались спортом в тесном наморднике, так как это может помешать им дышать, что может привести к перегреву. Также следует избегать прогулок с собакой по горячим тротуарам в жаркие летние дни, чтобы защитить ее лапы от ожогов.

Симптомами теплового удара являются:

учащенное дыхание;

ярко-красные или бледные десны;

повышенное слюнотечение;

вялость или потеря сознания.

Плохая реакция собаки на хозяина — когда она не слушает команды или не узнает своего хозяина — также является признаком, как и рвота и диарея. А в тяжелых случаях также могут возникнуть судороги.

Тепловой удар может также возникнуть у кошек, кроликов, хомяков, птиц, морских свинок и даже рептилий.

От теплового удара страдают все животные Фото: Pexels

"Для всех домашних животных, особенно содержащихся в закрытых помещениях, обеспечьте затененное, проветриваемое жилье и избегайте прямого воздействия солнечных лучей", — говорят ветеринары.

Как избежать теплового удара

Избегайте занятий спортом в самое жаркое время дня и выгуливайте собак рано утром или поздно вечером.

Коснитесь земли рукой. Если она кажется слишком горячей, значит, слишком жарко для выгула собаки.

Обеспечьте постоянный доступ к тени и свежей воде – животные должны иметь возможность свободно перемещаться между теплыми и более прохладными зонами. Используйте охлаждающие коврики, вентиляторы или замороженные лакомства, например, ледяные блоки с лакомствами внутри.

Стригите длинношерстных питомцев, чтобы снизить задержку тепла, и внимательно следите за питомцами из группы риска, такими как породы с плоской мордой, а также пожилыми, тучными или больными животными.

Никогда не оставляйте домашних животных в припаркованной машине даже на несколько минут.

На жаре нельзя оставлять животных в машине Фото: Getty Images

Что делать, если у собаки случился тепловой удар

Если вы подозреваете, что у вашей собаки тепловой удар, и она внимательна и реагирует, дайте ей небольшое количество прохладной воды, но не заставляйте ее пить.

Позвоните ветеринару, оказывающему неотложную помощь, и организуйте немедленную транспортировку в больницу для обследования.

Немедленно переместите питомца в прохладное, затененное место, уберите его с любой теплой поверхности.

Начните с охлаждения тела: используйте воду комнатной температуры или слегка теплую воду для мытья, особенно живота, лап, подмышек и мочек ушей.

Положите животное на мокрые полотенца или используйте вентилятор. Мелких животных положите на прохладное влажное полотенце.

Не используйте лед или ледяную воду, так как это может сузить кровеносные сосуды кожи, уменьшив приток крови к коже, удерживая тепло внутри и ухудшая состояние. Это может вызвать у животного дрожь, увеличивая выработку тепла.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие вещи нельзя оставлять в машине на жаре, чтобы не начался пожар.

А также о погоде в Украине на ближайшие дни. Уже с сегодняшнего дня станет очень жарко.