Як уберегти собак і котів від теплового удару: поради ветеринарів

Теплового удару можуть зазнати не тільки люди, від нього можуть постраждати і наші чотириногі друзі. А оскільки літо в усьому світі стає дедалі спекотнішим, вони наражаються на більший ризик, ніж будь-коли. Але є способи вберегти собак і котів від теплового удару.

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Всесвітня метеорологічна організація підтвердила, що 2024 рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень. А зараз Європа потерпає від аномальної спеки, включно з Україною, де до наступного тижня триматиметься температура +30. Собаки, коти та інші домашні улюбленці страждають від спеки не менше, ніж люди. Як уберегти тварин від теплового удару, пише SCMP.

Для ветеринарів міста літня нестерпна спека в поєднанні з високою вологістю і забрудненням навколишнього середовища означають, що лікування собак від захворювань, пов'язаних зі спекою, перетворилося на муку. Найчастіше страждають собаки з кирпатими мордочками, як-от бостонські тер'єри, бульдоги, мопси та пекінеси, які страждають від проблем із диханням.

У зоні ризику перебувають собаки з плоскими мордами Фото: Shutterstock

Тепловий удар, або тепловий стрес, виникає, коли температура тіла тварини піднімається вище від її здатності охолоджуватися, каже ветеринарка Таня Хойєр.

"Якщо температура перевищить 41 градус за Цельсієм, це може призвести до поліорганної недостатності, ушкодження мозку і смерті", — каже Хойєр. За її словами, тепловий удар завжди вважається надзвичайною ситуацією, і домашніх тварин слід негайно відвезти до ветеринара.

Залишати тварин у машині також небезпечно, оскільки вона може діяти як духовка, водночас температура може піднятися до небезпечно високих значень — 50 градусів за Цельсієм і вище.

Власники повинні стежити за тим, щоб собаки не піддавалися інтенсивним фізичним навантаженням і не займалися спортом у тісному наморднику, оскільки це може перешкодити їм дихати, що може призвести до перегріву. Також слід уникати прогулянок із собакою гарячими тротуарами в спекотні літні дні, щоб захистити його лапи від опіків.

Симптомами теплового удару є:

прискорене дихання;

яскраво-червоні або бліді ясна;

підвищена слинотеча;

млявість або втрата свідомості.

Погана реакція собаки на господаря — коли він не слухає команди або не впізнає свого господаря — також є ознакою, як і блювота та діарея. А у важких випадках також можуть виникнути судоми.

Тепловий удар може також виникнути у кішок, кроликів, хом'яків, птахів, морських свинок і навіть рептилій.

Від теплового удару страждають усі тварини Фото: Pexels

"Для всіх домашніх тварин, особливо тих, що утримуються в закритих приміщеннях, забезпечте затінене житло, що провітрюється, і уникайте прямого впливу сонячних променів", — кажуть ветеринари.

Як уникнути теплового удару

Уникайте занять спортом у найспекотнішу пору дня і вигулюйте собак рано вранці або пізно ввечері.

Торкніться землі рукою. Якщо вона здається надто гарячою, значить, занадто спекотно для вигулу собаки.

Забезпечте постійний доступ до тіні та свіжої води — тварини повинні мати змогу вільно переміщатися між теплими та більш прохолодними зонами. Використовуйте охолоджувальні килимки, вентилятори або заморожені ласощі, наприклад, крижані блоки з ласощами всередині.

Стрижіть довгошерстих улюбленців, щоб знизити затримку тепла, і уважно стежте за улюбленцями з групи ризику, як-от породи з плоскою мордою, а також літніми, огрядними або хворими тваринами.

Ніколи не залишайте домашніх тварин у припаркованій машині навіть на кілька хвилин.

На спеці не можна залишати тварин у машині Фото: Getty Images

Що робити, якщо у собаки стався тепловий удар

Якщо ви підозрюєте, що у вашого собаки тепловий удар, і він уважний і реагує, дайте йому невелику кількість прохолодної води, але не змушуйте його пити.

Зателефонуйте ветеринару, який надає невідкладну допомогу, і організуйте негайне транспортування в лікарню для обстеження.

Негайно перемістіть вихованця в прохолодне, затінене місце, приберіть його з будь-якої теплої поверхні.

Почніть з охолодження тіла: використовуйте воду кімнатної температури або злегка теплу воду для миття, особливо живота, лап, пахв і мочок вух.

Покладіть тварину на мокрі рушники або використовуйте вентилятор. Дрібних тварин покладіть на прохолодний вологий рушник.

Не використовуйте лід або крижану воду, оскільки це може звузити кровоносні судини шкіри, зменшивши приплив крові до шкіри, утримуючи тепло всередині і погіршуючи стан. Це може викликати у тварини тремтіння, збільшуючи вироблення тепла.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які речі не можна залишати в машині на спеці, щоб не почалася пожежа.

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