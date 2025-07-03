Воспитанные собакой: как живут уникальные белые тигры под Харьковом (видео)

Белые бенгальские тигрята Декстер и Дакота стали настоящими звездами Фельдман-экопарка под Харьковом после того, как вскоре после рождения их мать, тигрица Альба, бросила детенышей.

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Под свою опеку малышей внезапно взяла собака по кличке Чили, хозяйкой которой является сотрудница парка, ветеринарный врач Людмила Ермохина, ухаживающая за тигрятами. Как они поживают сейчас, рассказали журналисты "Суспільного".

По словам Людмилы, у Чили, которая с детства живет в семье, никогда не было щенят, и она взяла малышей под опеку после того, как от них отказалась мать.

"Тигрята стали спокойнее, они начали спать. Она (Чили) помогла в первую очередь мне. Они же спали на грелочках, так – на собачке. Вона греет их, заботится о низ, следит, чтобы никуда не лезли. Дома она не разрешает ходить им в другие комнаты или еще куда-то. Они у нее должны быть в очерченном кругу. Почему-то она выбрала его и все", – рассказывает Ермохина, которая с первых дней ухаживала за котятами у себя дома и кормила молоком.

Чили стала настоящей мамой для тигрят

Дакота и Декстер появились на свет 16 апреля. В 2,5 месяца они уже едят мясо, ветеринарные добавки, витамины. Кроме того, их докармливают молоком.

"Вообще в природе тигры будут есть молоко где-то месяцев до семи. Мы, пожалуй, раньше закончим с бутылочками, но пока они еще есть", – продолжает ветврач.

В природе белых бенгальских тигров насчитывается не больше 140, и большинство из них – в Индии. Выжить в дикой природе им крайне сложно, потому что их или мать убивает при рождении из-за их цвета, либо они не размножаются.

Традиционно бенгальские тигры – рыжие, но встречаются и альбиносы.

"Альбинос – он не просто так белый, это генетическая ошибка типа гетерохромии у людей, когда разные глаза", — объясняет специалист.

Маленькие тигрята пока что не представляют опасности для людей. Они мурлычут, когда их гладят, и ведут себя, как обычные котята. Но через год-полтора природа возьмет свое, и животные станут опасными для человека, ведь тигры – по своей природе хищники.

Людмила Ермохина кормит Дакоту

Пока же Декстер и Дакота радуют персонал и гостей экопарка, а также являются героями своеобразного реалити-шоу, поскольку в соцсетях появляются новые видео о том, как они растут и развиваются.

Ранее Фокус писал, что в зоопарке Честера родились редкие суматранские тигрята-близнецы.

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