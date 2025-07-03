Виховані собакою: як живуть унікальні білі тигри під Харковом (відео)

Білі бенгальські тигренята Декстер і Дакота стали справжніми зірками Фельдман-екопарку під Харковом після того, як незабаром після народження їхня матір, тигриця Альба, кинула дитинчат.

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Під свою опіку малюків раптово взяла собака на прізвисько Чилі, господинею якої є співробітниця парку, ветеринарна лікарка Людмила Єрмохіна, що доглядає за тигренятами. Як вони поживають зараз, розповіли журналісти "Суспільного".

За словами Людмили, у Чилі, яка з дитинства живе в сім'ї, ніколи не було цуценят, і вона взяла малюків під опіку після того, як від них відмовилася мати.

"Тигренята стали спокійнішими, вони почали спати. Вона (Чилі) допомогла насамперед мені. Вони ж спали на грілочках, так — на собачці. Вона гріє їх, піклується про них, стежить, щоб нікуди не лізли. Вдома вона не дозволяє ходити їм в інші кімнати чи ще кудись. Вони в неї мають бути в окресленому колі. Чомусь вона вибрала його і все", — розповідає Єрмохіна, яка з перших днів доглядала за кошенятами в себе вдома і годувала молоком.

Чилі стала справжньою мамою для тигренят

Дакота і Декстер з'явилися на світ 16 квітня. У 2,5 місяці вони вже їдять м'ясо, ветеринарні добавки, вітаміни. Крім того, їх догодовують молоком.

"Взагалі в природі тигри їстимуть молоко десь місяців до семи. Ми, мабуть, раніше закінчимо з пляшечками, але поки що вони ще є", — продовжує ветлікарка.

У природі білих бенгальських тигрів налічується не більш ніж 140, і більшість із них — в Індії. Вижити в дикій природі їм вкрай складно, тому що їх або мати вбиває при народженні через їхній колір, або вони не розмножуються.

Традиційно бенгальські тигри — руді, але трапляються й альбіноси.

"Альбінос — він не просто так білий, це генетична помилка на кшталт гетерохромії у людей, коли різні очі", — пояснює фахівчиня.

Маленькі тигренята поки що не становлять небезпеки для людей. Вони муркочуть, коли їх гладять, і поводяться, як звичайні кошенята. Але через рік-півтора природа візьме своє, і тварини стануть небезпечними для людини, адже тигри — за своєю природою хижаки.

Людмила Єрмохіна годує Дакоту

Поки ж Декстер і Дакота тішать персонал і гостей екопарку, а також є героями своєрідного реаліті-шоу, оскільки в соцмережах з'являються нові відео про те, як вони ростуть і розвиваються.

Раніше Фокус писав, що в зоопарку Честера народилися рідкісні суматранські тигренята-близнюки.

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