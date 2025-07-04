Крупнейшая платформа для фрилансеров начала блокировать украинцев, – СМИ

Украинских пользователей начали массово банить на Upwork — популярной платформе для вольнонаемных работников. Это происходит сразу же после верификации.

Related video

Один из тех, кто с этим столкнулся лично, – блогер и основатель стартапа getmany.io Кирилл Козак. О своем негативном опыте он рассказал в Threads.

"На платформе Upwork сейчас проходит массовая блокировка украинских фрилансеров и агентств. Все выглядит так: аккаунты просят пройти верификацию, люди ее проходят и сразу получают перманентный бан без возможности апелляции. Это касается как индивидуальных специалистов, так и компаний, в частности, работающих в Украине", – написал он.

В комментариях Козак, который в течение года работал как Upwork-комьюнити-менеджер от Украины, добавил, что из-за этого особенно страдают агентства, зарегистрированные в нашей стране и ведущие прозрачную деятельность, фрилансеры, которые еще до войны или после ее начала выехали с временно оккупированных территорий, давно живущие и работающие с подконтрольной части Украины, а также прописанные во временно оккупированных регионах, но находящиеся на территории Украины.

"Поддержки нет. Ветку об Украине закрыли. Каналов для донесения фидбека до фор-команды не существует. Агентства закрываются, бизнес исчезает. Люди теряют единственный источник дохода. Здесь нужна внешняя помощь. Upwork это одна из немногих платформ, которая реально давала возможность украинцам выживать и масштабироваться в условиях войны. Но ситуация сейчас критична", – обращается он к главе Минцифры Михаилу Федорову.

Он предположил, что Upwork тщательно проверяет украинских пользователей из-за изменений IP-адреса, на который могут влиять системы РЭБ.

В свою очередь Федоров отметил, что сам когда-то работал на этой платформе и хорошотпонимает проблематику, дал задание разобраться.

Министерство цифровой трансформации сообщило, что уже готовит обращение к Upwork, пишет hromadske со ссылкой на пресс-службу ведомства. Специалисты министерства сотрудничают с украинскими специалистами, чтобы оценить масштабы и возможные причины проблемы:

"На основе этого подготовим официальное обращение к Upwork с просьбой устранить причины блокировки и возобновить аккаунты украинских фрилансеров. Минцифры уже не раз успешно защищало интересы украинских пользователей. Платформа Impact обновила доступ после нашего обращения. Deepl открыл платные функции для украинцев В 2023 году в результате диалога с OpenAI в Украине заработал ChatGPT. Есть опыт, механизмы и результат. Ожидаем такой же конструктивной реакции от Upwork".

Ранее Фокус писал, сколько зарабатывают фрилансеры и как найти интересный заработок, а также рассказывал, как искать заказы.