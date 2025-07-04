Найбільша платформа для фрілансерів почала блокувати українців, — ЗМІ

Українських користувачів почали масово банити на Upwork — популярній платформі для вільнонайманих працівників. Це відбувається одразу ж після верифікації.

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Один із тих, хто з цим зіткнувся особисто, — блогер і засновник стартапу getmany.io Кирило Козак. Про свій негативний досвід він розповів у Threads.

"На платформі Upwork зараз відбувається масове блокування українських фрілансерів і агентств. Усе виглядає так: акаунти просять пройти верифікацію, люди її проходять і одразу отримують перманентний бан без можливості апеляції. Це стосується як індивідуальних фахівців, так і компаній, зокрема тих, що працюють в Україні", — написав він.

У коментарях Козак, який протягом року працював як Upwork-ком'юніті-менеджер від України, додав, що через це особливо страждають агенції, зареєстровані в нашій країні, які ведуть прозору діяльність, фрілансери, які ще до війни або після її початку виїхали з тимчасово окупованих територій, ті, які давно живуть та працюють з підконтрольної частини України, а також ті, хто прописаний у тимчасово окупованих регіонах, але перебуває на території України.

"Підтримки немає. Гілку про Україну закрили. Каналів для донесення фідбеку до фор-команди не існує. Агентства закриваються, бізнес зникає. Люди втрачають єдине джерело доходу. Тут потрібна зовнішня допомога. Upwork це одна з небагатьох платформ, яка реально давала можливість українцям виживати і масштабуватися в умовах війни. Але ситуація зараз критична", — звертається він до голови Мінцифри Михайла Федорова.

Він припустив, що Upwork ретельно перевіряє українських користувачів через зміни IP-адреси, на яку можуть впливати системи РЕБ.

Зі свого боку Федоров зазначив, що сам колись працював на цій платформі і добре розуміє проблематику, дав завдання розібратися.

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що вже готує звернення до Upwork, пише hromadske з посиланням на пресслужбу відомства. Фахівці міністерства співпрацюють з українськими фахівцями, щоб оцінити масштаби та можливі причини проблеми:

"На основі цього підготуємо офіційне звернення до Upwork з проханням усунути причини блокування та відновити акаунти українських фрілансерів. Мінцифри вже не раз успішно захищало інтереси українських користувачів. Платформа Impact оновила доступ після нашого звернення. Deepl відкрив платні функції для українців У 2023 році внаслідок діалогу з OpenAI в Україні запрацював ChatGPT. Є досвід, механізми та результат. Очікуємо такої ж конструктивної реакції від Upwork".

Раніше Фокус писав, скільки заробляють фрілансери і як знайти цікавий заробіток, а також розповідав, як шукати замовлення.