Какой будет погода на выходных: синоптик прогнозирует жару до +35

В ближайшие два дня в Украине ожидается смена атмосферных процессов — погода станет спокойнее благодаря влиянию антициклона. Большинство регионов страны встретят потепление на фоне почти чистого неба.

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Следующие два дня в Украине маловероятны дожди, лишь ночью на субботу возможны короткие ливни с грозами на отдельных территориях, сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в субботу, 5 июля:

Запад Украины : малооблачно, сухо. Температура ночью +8...+13 °С, днем +21...+26 °С, на Закарпатье — до +31 °С. Ветер слабый, переменных направлений.

: малооблачно, сухо. Температура ночью +8...+13 °С, днем +21...+26 °С, на Закарпатье — до +31 °С. Ветер слабый, переменных направлений. Северные области : местами небольшой дождь ночью, днем сухо. Температура ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

: местами небольшой дождь ночью, днем сухо. Температура ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Центральная Украина : ночью возможны кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. Температура ночью +16...+21 °С, днем +24...+29 °С. Ветер северо-западный.

: ночью возможны кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. Температура ночью +16...+21 °С, днем +24...+29 °С. Ветер северо-западный. Юг и Крым : переменная облачность, сухо. Только в Приазовье днем возможны отдельные грозовые дожди. Ветер 7-12 м/с. Температура: ночью +17...+22 °С, днем +27...+32 °С.

: переменная облачность, сухо. Только в Приазовье днем возможны отдельные грозовые дожди. Ветер 7-12 м/с. Температура: ночью +17...+22 °С, днем +27...+32 °С. Восточные области: ночью местами дожди с грозами, днем сухо. Температура ночью +16...+21 °С, днем +24...+29 °С. Ветер переменных направлений, днем — северо-западный.

Погода в воскресенье, 6 июля:

Запад Украины : погода стабильная, без осадков. Температура ночью +10...+15 °С, днем +27...+32 °С, в Закарпатье — до +35 °С. Ветер слабый.

: погода стабильная, без осадков. Температура ночью +10...+15 °С, днем +27...+32 °С, в Закарпатье — до +35 °С. Ветер слабый. Север : малооблачно, без дождей. Температура ночью +10...+15 °С, днем +24...+29 °С. Ветер преимущественно юго-западный.

: малооблачно, без дождей. Температура ночью +10...+15 °С, днем +24...+29 °С. Ветер преимущественно юго-западный. Центральная Украина : солнечно и тепло, без осадков. Ночью +14...+19 °С, днем +27...+32 °С. Ветер переменных направлений.

: солнечно и тепло, без осадков. Ночью +14...+19 °С, днем +27...+32 °С. Ветер переменных направлений. Юг и Крым: переменная облачность, сухо. В Одесской области возможны короткие дожди с грозами днем. Температура ночью +17...+22 °С, днем +30...+35 °С. Ветер днем — юго-восточный.

Напомним, ученые предупредили, что некоторые "лайфхаки" для охлаждения во время душной жары могут быть опасными. Эксперты объяснили, как можно себе помочь, когда солнце разожгло воздух до слишком высоких показателей.

Также в СМИ сообщили, какие вещи нельзя хранить в машине в условиях жары. Если температура достигнет +30 градусов, эти предметы увеличат риски для водителей.