Украина
Какой будет погода на выходных: синоптик прогнозирует жару до +35
В ближайшие два дня в Украине ожидается смена атмосферных процессов — погода станет спокойнее благодаря влиянию антициклона. Большинство регионов страны встретят потепление на фоне почти чистого неба.
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Следующие два дня в Украине маловероятны дожди, лишь ночью на субботу возможны короткие ливни с грозами на отдельных территориях, сообщает синоптик Игорь Кибальчич.
Погода в субботу, 5 июля:
- Запад Украины: малооблачно, сухо. Температура ночью +8...+13 °С, днем +21...+26 °С, на Закарпатье — до +31 °С. Ветер слабый, переменных направлений.
- Северные области: местами небольшой дождь ночью, днем сухо. Температура ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Центральная Украина: ночью возможны кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. Температура ночью +16...+21 °С, днем +24...+29 °С. Ветер северо-западный.
- Юг и Крым: переменная облачность, сухо. Только в Приазовье днем возможны отдельные грозовые дожди. Ветер 7-12 м/с. Температура: ночью +17...+22 °С, днем +27...+32 °С.
- Восточные области: ночью местами дожди с грозами, днем сухо. Температура ночью +16...+21 °С, днем +24...+29 °С. Ветер переменных направлений, днем — северо-западный.
Погода в воскресенье, 6 июля:
- Запад Украины: погода стабильная, без осадков. Температура ночью +10...+15 °С, днем +27...+32 °С, в Закарпатье — до +35 °С. Ветер слабый.
- Север: малооблачно, без дождей. Температура ночью +10...+15 °С, днем +24...+29 °С. Ветер преимущественно юго-западный.
- Центральная Украина: солнечно и тепло, без осадков. Ночью +14...+19 °С, днем +27...+32 °С. Ветер переменных направлений.
- Юг и Крым: переменная облачность, сухо. В Одесской области возможны короткие дожди с грозами днем. Температура ночью +17...+22 °С, днем +30...+35 °С. Ветер днем — юго-восточный.
Напомним, ученые предупредили, что некоторые "лайфхаки" для охлаждения во время душной жары могут быть опасными. Эксперты объяснили, как можно себе помочь, когда солнце разожгло воздух до слишком высоких показателей.
Также в СМИ сообщили, какие вещи нельзя хранить в машине в условиях жары. Если температура достигнет +30 градусов, эти предметы увеличат риски для водителей.