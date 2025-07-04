Якою буде погода на вихідних: синоптик прогнозує спеку до +35

У найближчі два дні в Україні очікується зміна атмосферних процесів — погода стане спокійнішою завдяки впливу антициклону. Більшість регіонів країни зустрінуть потепління на фоні майже чистого неба.

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Наступні два дні в Україні малоймовірні дощі, лише вночі на суботу можливі короткі зливи з грозами на окремих територіях, повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в суботу, 5 липня:

Захід України : малохмарно, сухо. Температура вночі +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С, на Закарпатті — до +31 °С. Вітер слабкий, змінних напрямків.

: малохмарно, сухо. Температура вночі +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С, на Закарпатті — до +31 °С. Вітер слабкий, змінних напрямків. Північні області : подекуди невеликий дощ вночі, вдень сухо. Температура вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

: подекуди невеликий дощ вночі, вдень сухо. Температура вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Центральна Україна : вночі можливі короткочасні дощі з грозами, вдень без опадів. Температура вночі +16…+21 °С, вдень +24…+29 °С. Вітер північно-західний.

: вночі можливі короткочасні дощі з грозами, вдень без опадів. Температура вночі +16…+21 °С, вдень +24…+29 °С. Вітер північно-західний. Південь та Крим : мінлива хмарність, сухо. Лише у Приазов’ї вдень можливі окремі грозові дощі. Вітер 7–12 м/с. Температура: вночі +17…+22 °С, вдень +27…+32 °С.

: мінлива хмарність, сухо. Лише у Приазов’ї вдень можливі окремі грозові дощі. Вітер 7–12 м/с. Температура: вночі +17…+22 °С, вдень +27…+32 °С. Східні області: вночі місцями дощі з грозами, вдень сухо. Температура вночі +16…+21 °С, вдень +24…+29 °С. Вітер змінних напрямків, вдень — північно-західний.

Погода в неділю, 6 липня:

Захід України : погода стабільна, без опадів. Температура вночі +10…+15 °С, вдень +27…+32 °С, у Закарпатті — до +35 °С. Вітер слабкий.

: погода стабільна, без опадів. Температура вночі +10…+15 °С, вдень +27…+32 °С, у Закарпатті — до +35 °С. Вітер слабкий. Північ : малохмарно, без дощів. Температура вночі +10…+15 °С, вдень +24…+29 °С. Вітер переважно південно-західний.

: малохмарно, без дощів. Температура вночі +10…+15 °С, вдень +24…+29 °С. Вітер переважно південно-західний. Центральна Україна : сонячно та тепло, без опадів. Вночі +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С. Вітер змінних напрямків.

: сонячно та тепло, без опадів. Вночі +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С. Вітер змінних напрямків. Південь та Крим: мінлива хмарність, сухо. На Одещині можливі короткі дощі з грозами вдень. Температура вночі +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С. Вітер вдень — південно-східний.

Нагадаємо, учені попередили, що деякі "лайфхаки" для охолодження під час задушливої спеки можуть бути небезпечними. Експерти пояснили, як можна собі допомогти, коли сонце розпалило повітря до надто високих показників.

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