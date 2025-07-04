Деньги вместо отпуска: какие работники получат компенсацию в 2025 году

В Украине работники могут получить деньги за неиспользованные дни отпуска. Но сначала надо использовать минимум 24 дня заслуженных выходных.

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В Украине работники могут рассчитывать на компенсацию деньгами неиспользованных дней ежегодного отпуска. Все условия изложены в Кодексе законов о труде (КЗоТ) Украины.

Денежную компенсацию можно получить за ежегодный отпуск, если у работника есть право на его продление или на дополнительный отпуск. Работники со стандартным годовым отпуском в 24 календарных дня могут рассчитывать на компенсацию лишь при увольнении.

Компенсация дней отпуска деньгами без увольнения возможна, если:

работник использовал минимум 24 календарных дня ежегодного отпуска за год;

инициативу получения деньги вместо отдыха озвучил сам работник;

Кроме этого, некоторые категории работников имеют право на удлиненные отпуска. К ним относятся:

педагогические, научные и научно-педагогические работники (56 дней отпуска);

лица с инвалидностью 3-й группы (26 дней);.

несовершеннолетние украинцы (31 день);

работающим в тяжелых условиях полагается дополнительный ежегодный отпуск до 35 дней;

вовлеченные в работу на предприятиях с особым характером труда с ненормированным рабочим графиком (до семи дней);

госслужащие (30 дней).

Дополнительный отпуск получают прокуроры, судьи и должностные лица органов местного самоуправления по специальным законам.

Компенсация за дни отпуска рассчитывается на основе средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев до дня выплаты. Во время военного положения это правило остается в силе.

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