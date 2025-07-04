Гроші замість відпустки: які працівники отримають компенсацію у 2025 році

В Україні працівники можуть отримати гроші за невикористані дні відпустки. Але спочатку треба використати мінімум 24 дні заслужених вихідних.

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В Україні працівники можуть розраховувати на компенсацію грошима невикористаних днів щорічної відпустки. Усі умови викладено в Кодексі законів про працю (КЗпП) України.

Грошову компенсацію можна отримати за щорічну відпустку, якщо у працівника є право на її продовження або на додаткову відпустку. Працівники зі стандартною річною відпусткою у 24 календарні дні можуть розраховувати на компенсацію лише при звільненні.

Компенсація днів відпустки грошима без звільнення можлива, якщо:

працівник використав мінімум 24 календарні дні щорічної відпустки за рік;

ініціативу отримання грошей замість відпочинку озвучив сам працівник;

Крім цього, деякі категорії працівників мають право на подовжені відпустки. До них належать:

педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники (56 днів відпустки);

особи з інвалідністю 3-ї групи (26 днів);.

неповнолітні українці (31 день);

тим, хто працює у важких умовах, надається додаткова щорічна відпустка до 35 днів;

залучені до роботи на підприємствах з особливим характером праці з ненормованим робочим графіком (до семи днів);

держслужбовці (30 днів).

Додаткову відпустку отримують прокурори, судді та посадові особи органів місцевого самоврядування за спеціальними законами.

Компенсація за дні відпустки розраховується на основі середньої заробітної плати за останні 12 календарних місяців до дня виплати. Під час воєнного стану це правило залишається чинним.

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