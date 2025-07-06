Меньше воробьев, больше попугаев и фламинго: орнитолог рассказал о птицах, живущих в Украине

Мир птиц в Украине стремительно меняется из-за войны, изменения климата и урбанизации. Воробьи и ласточки постепенно исчезают, но появляются экзотические виды.

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В Черновцах можно встретить попугаев Крамера, а под Одессой — розовых фламинго. Об этом сказал кандидат биологических наук, орнитолог и старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орельский" Александр Пономаренко в интервью агентству "РБК-Украина".

В целом в Украине за весь период наблюдений орнитологи насчитали 454 вида птиц. В Европе всего их около 540-560. Однако на сегодня наблюдается тенденция уменьшения количества воробьев, которые выполняют важную функцию — истребление вредителей в лесном или сельском хозяйстве.

Пономаренко привел исторический пример: в Китае в середине ХХ-го века коммунистический лидер Мао Цзэдун приказал уничтожить воробьев, поскольку ему не понравилось, что они воруют много зерна с посевов.

"В результате в Китае возникло такое нашествие вредителей, что они вынуждены были за валюту покупать воробьев у Советского Союза. Мелкие птицы — самый эффективный регулятор численности насекомых", — объяснил ученый.

Как говорит орнитолог, некоторые синантропные птицы (те, которые обитают вместе с людьми — в жилище или в непосредственной близости, — ред.) хорошо адаптируются к условиям войны: ласточки в разбитых домах выводят птенцов. Однако утки, кулики и цапли боятся выстрелов и взрывов и покидают районы боевых действий.

Большой вред война нанесла популяции редких птиц, к примеру краснокнижным видами водно-болотных в заповедниках на юге Украины. Неизвестна ситуация с ястребом коротконогим, который гнездился только в Луганской области.

Основная причина сокращения числа воробьев заключается в химизации сельского хозяйства. Поля заливаются инсектицидами, гербицидами и другими средствам защиты от паразитов. Воробьи не могу есть протравленную пшеницу

Ласточек вытеснили из-за строительства "бетонных коробок" в городах с отверстиями для вентиляции. Птицам попросту негде гнездоваться.

Напомним, одной из самых странных птиц является китоглав. У птицы настолько широкий клюв, что он еле помещается на ее голове.

Ученые ранее выяснили, что более 500 видов птиц могут погибнуть в течение следующих ста лет из-за изменения климата и потери среды обитания.