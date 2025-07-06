Менше горобців, більше папуг і фламінго: орнітолог розповів про птахів, які живуть в Україні

Світ птахів в Україні стрімко змінюється через війну, зміни клімату та урбанізацію. Горобці та ластівки поступово зникають, але з'являються екзотичні види.

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У Чернівцях можна зустріти папуг Крамера, а під Одесою — рожевих фламінго. Про це сказав кандидат біологічних наук, орнітолог і старший науковий співробітник природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" Олександр Пономаренко в інтерв'ю агентству "РБК-Україна".

Загалом в Україні за весь період спостережень орнітологи нарахували 454 види птахів. У Європі загалом їх близько 540-560. Однак на сьогодні спостерігається тенденція зменшення кількості горобців, які виконують важливу функцію — винищення шкідників у лісовому чи сільському господарстві.

Пономаренко навів історичний приклад: у Китаї в середині ХХ-го століття комуністичний лідер Мао Цзедун наказав знищити горобців, оскільки йому не сподобалося, що вони крадуть багато зерна з посівів.

"У результаті в Китаї виникла така навала шкідників, що вони змушені були за валюту купувати горобців у Радянського Союзу. Дрібні птахи — найефективніший регулятор чисельності комах", — пояснив учений.

Як каже орнітолог, деякі синантропні птахи (ті, що мешкають разом із людьми — в оселі або в безпосередній близькості, — ред.) добре адаптуються до умов війни: ластівки в розбитих будинках виводять пташенят. Однак качки, кулики та чаплі бояться пострілів і вибухів і залишають райони бойових дій.

Великої шкоди війна завдала популяції рідкісних птахів, наприклад, червонокнижним видам водно-болотних у заповідниках на півдні України. Невідома ситуація з яструбом коротконогим, який гніздився тільки в Луганській області.

Основна причина скорочення числа горобців полягає в хімізації сільського господарства. Поля заливаються інсектицидами, гербіцидами та іншими засобами захисту від паразитів. Горобці не можу їсти протруєну пшеницю

Ластівок витіснили через будівництво "бетонних коробок" у містах з отворами для вентиляції. Птахам просто ніде гніздуватися.

Нагадаємо, одним із найдивніших птахів є китоголов. У птаха настільки широкий дзьоб, що він ледве поміщається на його голові.

Учені раніше з'ясували, що понад 500 видів птахів можуть загинути протягом наступних ста років через зміну клімату і втрату середовища проживання.