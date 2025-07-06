В Киеве произошел взрыв в районе ТЭЦ: что говорят власти

В Киеве на Троещине произошел взрыв в воскресенье, 6 июля. Вероятно, происшествие случилось возле тепловой электростанции.

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В соцсетях сообщили о том, что в Киеве произошел взрыв возле озера Алмазное. Днепровский район остался частично без света.

Взрыв в Киеве 6 июля: что известно

Впоследствии городской голова Киеве Виталий Кличко отметил, что взрыв, о котором пишут Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения.

"Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 июля Киев пережил одну из самых масштабных комбинированных атак со стороны ВС РФ с начала полномасштабного вторжения, в результате которой были зафиксированы повреждения более чем в 20 локациях. Не обошлось без жертв.

Фокус также писал, что вечером 4 июля и после полуночи 5 июля Украину атаковали ударные беспилотники типа "Шахед": воздушная тревога объявлена в большинстве областей, дроны атаковали столицу и добрались до западных регионов.