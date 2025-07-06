У Києві стався вибух в районі ТЕЦ: що каже влада

У Києві на Троєщині стався вибух у неділю, 6 липня. Ймовірно, подія трапилася біля теплової електростанції.

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У соцмережах повідомили про те, що у Києві стався вибух біля озера Алмазне. Дніпровський район залишився частково без світла.

Вибух у Києві 6 липня: що відомо

Згодом міський голова Києві Віталій Кличко зазначив, що вибух, про який пишуть Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення.

"Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня Київ пережив одну з наймасштабніших комбінованих атак з боку ЗС РФ від початку повномасштабного вторгнення, унаслідок якої було зафіксовано пошкодження більш ніж у 20 локаціях. Не обійшлося без жертв.

Фокус також писав, що увечері 4 липня та після опівночі 5 липня Україну атакували ударні безпілотники типу "Шахед": повітряну тривогу оголошено у більшості областей, дрони атакували столицю і дісталися західних регіонів.