Україну атакують "Шахеди": пролунали вибухи у Києві, дрони дісталися західних областей, що відомо

Увечері 4 липня та після опівночі 5 липня Україну атакують ударні безпілотники типу "Шахед": повітряну тривогу оголошено у більшості областей, дрони атакували столицю і дісталися західних регіонів.

Related video

Також загроза застосування ворогом ударних БпЛА оголошена для східних, північних, центральних та південних областей. Фокус зібрав інформацію про нічний обстріл росіян.

Атака "Шахедів" почалася близько 21:00 години. Безпілотники рухалися через Сумську та Чернігівську області, діставшись Київщини, а згодом і столиці. Кореспонденти Фокусу повідомили про звуки вибухів у Києві, голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив роботу ППО у столиці.

Кияни тим часом підготувалися до ймовірної атаки по місту — у мережі поширили кадри, на яких видно, як люди облаштовуються у метро, щоб провести ніч у безпеці.

Атака по столиці продовжилася і після 23:00 години — у Києві пролунали повторні вибухи.

Також близько 23:30 години дрони атакували Полтавську область. Кореспондент Фокусу повідомив, що вибухи пролунали зокрема у Кременчуці.

Близько опівночі дрони дісталися Житомирської області — там місцеві чули звуки вибухів.

Станом на 00:40 повітряну тривогу було оголошено по більшості областей України. Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для східних, північних, центральних та західних областей.

Невдовзі дрони з Житомирської області перелетіли у Рівненську — там було чутно звуки вибухів.

Також близько 01:00 години пролунали вибухи у Вінницькій та Житомирській областях. Перед цим моніторингові канали попереджали про рух близько 10 дронів у Житомирській області.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський розповів, що дрони-перехоплювачі відбивали ворожу атаку на Київ.

Також 4 липня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді спрогнозував атаки по 1000 і більше дронів по Україні, однак Кирило Буданов із ним не погодився.