Україну атакують "Шахеди": пролунали вибухи у Києві, дрони дісталися західних областей, що відомо
Увечері 4 липня та після опівночі 5 липня Україну атакують ударні безпілотники типу "Шахед": повітряну тривогу оголошено у більшості областей, дрони атакували столицю і дісталися західних регіонів.
Також загроза застосування ворогом ударних БпЛА оголошена для східних, північних, центральних та південних областей. Фокус зібрав інформацію про нічний обстріл росіян.
Атака "Шахедів" почалася близько 21:00 години. Безпілотники рухалися через Сумську та Чернігівську області, діставшись Київщини, а згодом і столиці. Кореспонденти Фокусу повідомили про звуки вибухів у Києві, голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив роботу ППО у столиці.
Кияни тим часом підготувалися до ймовірної атаки по місту — у мережі поширили кадри, на яких видно, як люди облаштовуються у метро, щоб провести ніч у безпеці.
Атака по столиці продовжилася і після 23:00 години — у Києві пролунали повторні вибухи.
Також близько 23:30 години дрони атакували Полтавську область. Кореспондент Фокусу повідомив, що вибухи пролунали зокрема у Кременчуці.
Близько опівночі дрони дісталися Житомирської області — там місцеві чули звуки вибухів.
Станом на 00:40 повітряну тривогу було оголошено по більшості областей України. Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для східних, північних, центральних та західних областей.
Невдовзі дрони з Житомирської області перелетіли у Рівненську — там було чутно звуки вибухів.
Також близько 01:00 години пролунали вибухи у Вінницькій та Житомирській областях. Перед цим моніторингові канали попереджали про рух близько 10 дронів у Житомирській області.
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Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський розповів, що дрони-перехоплювачі відбивали ворожу атаку на Київ.
Також 4 липня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді спрогнозував атаки по 1000 і більше дронів по Україні, однак Кирило Буданов із ним не погодився.