Украину атакуют "Шахеды": прогремели взрывы в Киеве, дроны добрались до западных областей, что известно

Вечером 4 июля и после полуночи 5 июля Украину атакуют ударные беспилотники типа "Шахед": воздушная тревога объявлена в большинстве областей, дроны атаковали столицу и добрались до западных регионов.

Related video

Также угроза применения врагом ударных БпЛА объявлена для восточных, северных, центральных и южных областей. Фокус собрал информацию о ночном обстреле россиян.

Атака "Шахедов" началась около 21:00 часов. Беспилотники двигались через Сумскую и Черниговскую области, добравшись до Киевщины, а затем и столицы. Корреспонденты Фокуса сообщили о звуках взрывов в Киеве, глава КГВА Тимур Ткаченко подтвердил работу ПВО в столице.

Киевляне тем временем подготовились к вероятной атаке по городу — в сети распространили кадры, на которых видно, как люди обустраиваются в метро, чтобы провести ночь в безопасности.

Атака по столице продолжилась и после 23:00 часов — в Киеве прогремели повторные взрывы.

Также около 23:30 часов дроны атаковали Полтавскую область. Корреспондент Фокуса сообщил, что взрывы прогремели в частности в Кременчуге.

Около полуночи дроны добрались до Житомирской области — там местные слышали звуки взрывов.

По состоянию на 00:40 воздушная тревога была объявлена по большинству областей Украины. Воздушные силы предупредили об угрозе БпЛА для восточных, северных, центральных и западных областей.

Вскоре дроны из Житомирской области перелетели в Ровненскую — там были слышны звуки взрывов.

Также около 01:00 часов прозвучали взрывы в Винницкой и Житомирской областях. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о движении около 10 дронов в Житомирской области.

Новость дополняется...

Напомним, 4 июля президент Владимир Зеленский рассказал, что дроны-перехватчики отражали вражескую атаку на Киев.

Также 4 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди спрогнозировал атаки по 1000 и более дронов по Украине, однако Кирилл Буданов с ним не согласился.