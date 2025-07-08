Кабмин ввел правила транспортировки животных в автобусах: как теперь возить собак и кошек

Кабинет Министров Украины 7 июля утвердил изменения в постановление Кабмина № 176 о правилах перевозки животных в междугородном и международном автобусном сообщении.

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Сами изменения были разработаны Министерством развития общин и территорий Украины совместно с проектом UAnimals, сообщила пресс-служба ведомства.

"Это впервые, когда установлены единые требования к условиям транспортировки животных в автобусах. Единые правила будут способствовать повышению комфорта пассажиров, безопасности перевозок и соблюдению гуманного обращения с животными", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обязательных правил к перевозке всех домашних животных — наличие ветеринарного документа.

Новые правила определяют особенности перевозки животных разного размера и веса:

мелкие животные (весом до 10 кг) — собаки, кошки, декоративные птицы, грызуны — должны перевозиться в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Такое животное разрешено разместить на руках, под сиденьем или на отдельном месте при условии выкупа этого места по тарифу взрослого пассажира;

— собаки, кошки, декоративные птицы, грызуны — должны перевозиться в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Такое животное разрешено разместить на руках, под сиденьем или на отдельном месте при условии выкупа этого места по тарифу взрослого пассажира; собаки среднего и большого размера (10 — 45 кг) перевозятся только в наморднике и на поводке. Пассажир обязан выкупить все соседние места в одном ряду и разместить животное на полу на специальной подстилке. Использование сиденья для размещения животного запрещено. Одновременно в салоне разрешается перевозить не более одного домашнего животного или двух, если их сопровождает один человек;

перевозятся только в наморднике и на поводке. Пассажир обязан выкупить все соседние места в одном ряду и разместить животное на полу на специальной подстилке. Использование сиденья для размещения животного запрещено. Одновременно в салоне разрешается перевозить не более одного домашнего животного или двух, если их сопровождает один человек; собаки весом более 45 кг могут перевозиться только в соответствии с отдельными условиями перевозчика на специально оборудованном транспорте;

могут перевозиться только в соответствии с отдельными условиями перевозчика на специально оборудованном транспорте; собаки-поводыри сопровождающих лиц с инвалидностью перевозятся бесплатно, без выкупа мест, в наморднике и на коротком поводке — рядом с сопровождаемым лицом.

"Утвержденные правила обязательны к исполнению всеми перевозчиками, осуществляющими внутренние и международные автобусные перевозки пассажиров", — отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что решение Правительства вступает в силу после официальной публикации.

Напомним, в апреле пресс-служба Министерства развития общин и территорий сообщала, что Кабмин хочет изменить правила перевозки животных по Украине.

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