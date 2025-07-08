Кабмін запровадив правила транспортування тварин в автобусах: як тепер возити собак та котів

Кабінет Міністрів України 7 липня затвердив зміни до постанови Кабміну № 176 щодо правил перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні.

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Самі зміни були розроблені Міністерством розвитку громад та територій України спільно з проєктом UAnimals, повідомила пресслужба відомства.

"Це вперше, коли встановлені єдині вимоги щодо умов транспортування тварин в автобусах. Єдині правила сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів, безпеки перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед обов'язкових правил до перевезення всіх домашніх тварин — наявність ветеринарного документа.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги:

дрібні тварини (вагою до 10 кг) — собаки, коти, декоративні птахи, гризуни — повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира;

— собаки, коти, декоративні птахи, гризуни — повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира; собаки середнього та великого розміру (10 – 45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина;

перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина; собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті;

можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті; собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю перевозяться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку — поряд з особою, яку супроводжують.

"Затверджені правила обов’язкові до виконання всіма перевізниками, які здійснюють внутрішні та міжнародні автобусні перевезення пасажирів", — наголосили в пресслужбі.

Там також підкреслили, що рішення Уряду набуває чинності після офіційної публікації.

Нагадаємо, у квітні пресслужба Міністерства розвитку громад та територій повідомляла, що Кабмін хоче змінити правила перевезення тварин по Україні.

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