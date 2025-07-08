Тринадцать побегов без успеха: юноша из Львова снова "штурмовал Тису"

В пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали 19-летнего львовянина, который пытался незаконно пересечь границу с Венгрией. Это была его тринадцатая попытка с ноября 2024 года.

Related video

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, правонарушителя заметил пограничный наряд во время осмотра грузовиков — парень пешком направлялся в сторону венгерской границы без документов. Во время проверки выяснилось, что задержанный является жителем Львова, которому всего 19 лет.

По словам юноши, он стремился выехать в страны ЕС в поисках лучших условий жизни. Из-за отсутствия законных оснований для выезда в период военного положения, парень решил преодолеть границу самостоятельно: приехал в Чоп поездом, дошел до пункта пропуска, перелез забор и надеялся остаться незамеченным.

"С ноября 2024 года он уже двенадцать раз пытался незаконно покинуть территорию Украины. Выбирал разные направления — Молдову, Словакию, Венгрию", — уточнили в ГПСУ.

Правонарушителя задержали в административном порядке. Он будет привлечен к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП — попытка незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщал Фокус, в мае этого года пограничники задержали жителя Ужгорода, который пытался незаконно пересечь государственную границу Украины со Словакией на моноколесе.

Напомним, во время военного положения за незаконное пересечение границы можно отправиться в тюрьму на срок до 8 лет.