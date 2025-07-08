Тринадцять втеч без успіху: юнак зі Львова знову "штурмував Тису"

У пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали 19-річного львів’янина, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Це була його тринадцята спроба з листопада 2024 року.

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Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, правопорушника помітив прикордонний наряд під час огляду вантажівок – хлопець пішки прямував у бік угорського кордону без жодних документів. Під час перевірки з’ясувалося, що затриманий є жителем Львова, якому лише 19 років.

За словами юнака, він прагнув виїхати до країн ЄС у пошуках кращих умов життя. Через відсутність законних підстав для виїзду у період воєнного стану, хлопець вирішив подолати кордон самостійно: приїхав до Чопа потягом, дійшов до пункту пропуску, переліз паркан і сподівався залишитися непоміченим.

"З листопада 2024 року він уже дванадцять разів намагався незаконно залишити територію України. Обирав різні напрямки – Молдову, Словаччину, Угорщину", – уточнили в ДПСУ.

Правопорушника затримали в адміністративному порядку. Його буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП – спроба незаконного перетину державного кордону.

Як повідомляв Фокус, у травні цього року прикордонники затримали жителя Ужгорода, який намагався незаконно перетнути державний кордон України зі Словаччиною на моноколесі.

Нагадаємо, під час воєнного стану за незаконний перетин кордону можна відправитись у в'язницю на строк до 8 років.