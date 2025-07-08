Атаковал российский дрон и получил ранение: в Днепре спасают пернатого героя Шрайка (фото)

Сокол-пустельга (в Украине его еще называют бориветер) по кличке Шрайк стал настоящей звездой после того, как атаковал российский беспилотник и получил травму.

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Сейчас пернатого героя лечат в одной из ветеринарных клиник Днепра, а его удивительную историю рассказала на Facebook еще 29 июня волонтер Вероника Конькова, которая занимается спасением диких птиц уже 10 лет.

"Знакомьтесь, это Шрайк. Этот отважный пустельга справедливо решил, что русским дронам не место на нашей (и его личной) территории, и атаковал один из них. К сожалению, железо было крепче живой птицы, и он получил перелом правого плеча", – написала Вероника.

Шрайка передали волонтерам бойцы, которые стали свидетелями необычного поединка птицы и дрона Фото: Veronica Konkova/Facebook

По ее словам, воины-дроноводы на этом участке фронта, которые стали свидетелями необычного поединка, сразу же подобрали раненого сокола и при первой же возможности эвакуировали в Запорожье, откуда благодаря неравнодушным людям птицу доставили в Днепр.

Конькова показала птицу врачам ветклиники, и все вместе решили сделать максимум, чтобы сохранить пернатому крыло.

Через четыре дня после первой публикации волонтер сообщила, что Шрайка прооперировали, и все прошло хорошо. Сокол быстро вышел из наркоза, а ночь прошла без осложнений.

"Теперь начинается, на мой взгляд, самый сложный этап, потому что перелом был не очень свежий, и понадобится, скорее всего, много времени и усилий, чтобы кости срослись. Все услуги клиники оплатили бойцы, передавшие Шрайка", – продолжила Конькова свой рассказ.

Шрайк хорошо перенес операцию Фото: Veronica Konkova/Facebook

Неравнодушные люди задонатили деньги на лечение и реабилитацию птицы, собрав в общей сложности более 15 тысяч гривен.

"Этого предостаточно, чтобы обеспечить все его потребности на время реабилитации, включая предстоящую операцию по снятию спиц", – написала Вероника, поблагодарив всех, и призвала подписчиков донатить военным, которые дают возможность жить и спасать.

Напомним, как украинский морской дрон Magura научили сбивать самолеты.

Ранее Фокус писал, что дрон ВСУ сбил "умный" российский БПЛА Zala.