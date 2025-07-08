Атакував російський дрон і отримав поранення: у Дніпрі рятують пернатого героя Шрайка (фото)

Сокіл-пустельга (в Україні його ще називають боривітер) на прізвисько Шрайк став справжньою зіркою після того, як атакував російський безпілотник і отримав травму.

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Зараз пернатого героя лікують в одній із ветеринарних клінік Дніпра, а його дивовижну історію розповіла на Facebook ще 29 червня волонтерка Вероніка Конькова, яка займається порятунком диких птахів уже 10 років.

"Знайомтеся, це Шрайк. Цей відважний боривітер справедливо вирішив, що російським дронам не місце на нашій (і його особистій) території, і атакував один із них. На жаль, залізо було міцніше за живого птаха, і він отримав перелом правого плеча", — написала Вероніка.

Шрайка передали волонтерам бійці, які стали свідками незвичного поєдинку птаха і дрона Фото: Veronica Konkova/Facebook

За її словами, воїни-дроноводи на цій ділянці фронту, які стали свідками незвичного поєдинку, одразу ж підібрали пораненого сокола і за першої ж нагоди евакуювали до Запоріжжя, звідки завдяки небайдужим людям птаха доправили до Дніпра.

Конькова показала птаха лікарям ветклініки, і всі разом вирішили зробити максимум, щоб зберегти пернатому крило.

Через чотири дні після першої публікації волонтерка повідомила, що Шрайка прооперували, і все пройшло добре. Сокіл швидко вийшов із наркозу, а ніч минула без ускладнень.

"Тепер починається, на мій погляд, найскладніший етап, тому що перелом був не дуже свіжий, і знадобиться, скоріш за все, багато часу і зусиль, щоб кістки зрослися. Усі послуги клініки оплатили бійці, які передали Шрайка", — продовжила Конькова свою розповідь.

Шрайк добре переніс операцію Фото: Veronica Konkova/Facebook

Небайдужі люди задонатили гроші на лікування та реабілітацію птаха, зібравши загалом понад 15 тисяч гривень.

"Цього більш ніж достатньо, щоб забезпечити всі його потреби на час реабілітації, включно з майбутньою операцією зі зняття спиць", — написала Вероніка, подякувавши всім, і закликала передплатників донатити військовим, які дають змогу жити і рятувати.

Нагадаємо, як український морський дрон Magura навчили збивати літаки.

Раніше Фокус писав, що дрон ЗСУ збив "розумний" російський БПЛА Zala.