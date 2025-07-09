На западе дождь и прохлада, на юге — почти 40: какая погода в Украине 9 июля

В Украине 9 июля будет наблюдаться резкий перепад температура между западными регионами, куда пришли дожди, и другими областями, где ожидают жару и малую облачность. На карте погоды заметна условная линия, по одну сторону от которой прохлада, по другую — сверхвысокая температура воздуха.

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Ниже всего опустится столбик термометра в Закарпатской, Львовской, Тернопольской областях, свидетельствует карта погоды Укргидрометцентра. Метеорологи прогнозируют днем от +21 до +23 градусов. Зато в Николаевской, Херсонской областях — на 16 градусов больше: от +35 до +37.

9 июля средняя дневная температура в Украине составит "плюс" 30-32 градуса, говорится на портале синоптиков. Также обещают переменную облачность и кое-где кратковременный дождь. Ветер — южный, скорость ветра — 7-12 м/с.

Между тем синоптик Наталья Диденко на Facebook отметила, что 9 июля Украина станет самым жарким местом Европы. Указывается, атмосферный фронт принесет осадки в западных и северных регионах, также будет идти дождь в Винницкой области. Между тем в центре и на юге украинцы будут страдать от +39 градусов, написала Диденко.

Погода в Украине 9 июля — прогноз погоды

Температура воздуха 9 июля по областям:

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская — от +21 до 23 градусов;

Черновицкая, Волынская, Тернопольская, Хмельницкая — от +22 до +24;

Ровенская, Житомирская — от +23 до +25;

Винницкая — от +26 до +28;

Киевская — от +30 до +32;

Черниговская — от +31 до +33;

Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Одесская — от +33 до +35;

Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Крым — от +34 до +36;

Николаевская, Херсонская — от +35 до +37.

Осадки в виде значительных и умеренных дождей ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Черновицкой областях.

Над западными и северными областями — облачность и переменная облачность, над остальными — солнечно, показывает карта Укргидрометцентра.

Ветер - южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 9 июля Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве:

температура — от +30 до +32 градусов;

облачность — переменная;

осадки — кратковременный дождь.

Отметим, синоптик Диденко 7 июля рассказала, какую погоду принесет в Украину циклон Gabriel. По ее словам, большинство областей будет страдать от жары в районе 30 градусов, а часть будет иметь дожди и более комфортную температуру воздуха.

Напоминаем, издание Mirror сообщило о том, как жители Австралии прячутся от жары в подземных бункерах.