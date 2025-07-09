На заході дощ та прохолода, на півдні — майже 40: яка погода в Україні 9 липня

В Україні 9 липня спостерігатиметься різкий перепад температура між західними регіонами, куди прийшли дощі, та іншими областями, де очікують спеку та малу хмарність. На карті погоди помітна умовна лінія, по один бік від якої прохолода, по інший — надвисока температура повітря.

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Найнижче опуститься стовпчик термометра у Закарпатській, Львівській, Тернопільській областях, свідчить карта погоди Укргідрометцентру. Метеорологи прогнозують вдень від +21 до +23 градусів. Натомість у Миколаївській, Херсонській областях — на 16 градусів більше: від +35 до +37.

9 липня середня денна температура в Україні становитиме "плюс" 30-32 градуси, ідеться на порталі синоптиків. Також обіцяють мінливу хмарність та де-не-де короткочасний дощ. Вітер — південний, швидкість вітру — 7-12 м/с.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко на Facebook зауважила, що 9 липня Україна стане найспекотнішим місцем Європи. Вказується, атмосферний фронт принесе опади у західних та північних регіонах, також дощитиме у Вінницькій області. Тим часом у центрі та на півдні українці страждатимуть від +39 градусів, написала Діденко.

Погода в Україні 9 липня — прогноз погоди

Температура повітря 9 липня по областях:

Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська — від +21 до 23 градусів;

Чернівецька, Волинська, Тернопільська, Хмельницька — від +22 до +24;

Рівненська, Житомирська — від +23 до +25;

Вінницька — від +26 до +28;

Київська — від +30 до +32;

Чернігівська — від +31 до +33;

Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська — від +33 до +35;

Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Крим — від +34 до +36;

Миколаївська, Херсонська — від +35 до +37.

Опади у вигляді значних та помірних дощів очікують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Чернівецькій областях.

Над західними та північними областями — хмарність та мінлива хмарність, над рештою — сонячно, показує карта Укргідрометцентр.

Вітер — південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 9 липня Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві:

температура — від +30 до +32 градусів;

хмарність — мінлива;

опади — короткочасний дощ.

Зазначимо, синоптикиня Діденко 7 липня розповіла, яку погоду принесе в Україну циклон Gabriel. З її слів, більшість областей потерпатиме від спеки в районі 30 градусів, а частина матиме дощі та більш комфортну температуру повітря.

Нагадуємо, видання Mirror повідомило про те, як жителі Австралії ховаються від спеки у підземних бункерах.