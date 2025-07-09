Пляжный сезон в Одессе открыт: какие цены на отдых на Черном море (видео)
Шезлонги и места под зонтиками доступны на большинстве пляжей Одессы по цене от 200 гривен. Самые дешевые номера обойдутся в 500 гривен за ночь.
Места на шезлонгах возле бассейнов стоят дороже — до 600 гривен. В сравнении с прошлым годом цены увеличились примерно на 50 гривен, рассказали журналисты телеканала "Киев24", посетившие места отдыха.
Аренда целого бунгало обойдется примерно в 2-6 тысяч гривен за сутки. Цены на номера начинаются от 500 гривен за ночь и выше.
Также на пляжах Одессы продают креветки по 100 гривен за 100 грамм, а кукуруза — от 50 гривен.
Отметим, что в Одесской области официально открыты 29 пляжей и после необходимых проверок могут открыть дополнительные локации. Всего в Одесской области летом 2025 года планируют открыть до 40 пляжей. В 2024 году количество было вдвое меньше.
Где отдохнуть в Одессе на берегу моря
В Одессе открыты следующие пляжи:
- "Андерхилл";
- "Буфет на Малом Фонтане";
- "Варадеро"
- "Гранд Петтин";
- "Золотой берег";
- "Ибица";
- "Итака";
- "Калетон";
- "Киви";
- "Кокос";
- "Кокос-Курортный";
- "Кораблик";
- "Куба";
- "Курортный";
- "Ланжерон"
- "Либерти";
- "Паблик";
- "Сигал Бич";
- "Соло Бич" (пять участков);
- "Чайка".
В городе есть инклюзивные пляжи — "Без меж" и "Муниципальный" (11 станция Большого Фонтана).
Отдыхать на Черном море можно на центральном городском пляже в Черноморске и в селе Приморское Измаильского района.
Водяные ужи в Затоке
В поселке Затока в Одесской области уже три года наблюдается малое количество отдыхающих из-за постоянных угроз обстрелов и мин. СМИ пишут, что поселок превратился в "кадры из фильма ужасов".
В море и лимане люди замечают необычных змей — ужей-шахматок. Местные жители отмечают, что речь идет об обычном водяном уже и его присутствие не представляет угроз.
Напомним, недавно в Одессе на пляж вынесло крыло российского дрона "Шахед". Вероятно, его сбили украинские силы ПВО во время атак ВС РФ.
Российская армия днем 3 июля ударила по Одессе кассетной баллистической ракетой. Прилет пришелся по припортовой инфраструктуре.