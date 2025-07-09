Пляжный сезон в Одессе открыт: какие цены на отдых на Черном море (видео)

Шезлонги и места под зонтиками доступны на большинстве пляжей Одессы по цене от 200 гривен. Самые дешевые номера обойдутся в 500 гривен за ночь.

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Места на шезлонгах возле бассейнов стоят дороже — до 600 гривен. В сравнении с прошлым годом цены увеличились примерно на 50 гривен, рассказали журналисты телеканала "Киев24", посетившие места отдыха.

Аренда целого бунгало обойдется примерно в 2-6 тысяч гривен за сутки. Цены на номера начинаются от 500 гривен за ночь и выше.

Также на пляжах Одессы продают креветки по 100 гривен за 100 грамм, а кукуруза — от 50 гривен.

Отметим, что в Одесской области официально открыты 29 пляжей и после необходимых проверок могут открыть дополнительные локации. Всего в Одесской области летом 2025 года планируют открыть до 40 пляжей. В 2024 году количество было вдвое меньше.

Где отдохнуть в Одессе на берегу моря

В Одессе открыты следующие пляжи:

"Андерхилл";

"Буфет на Малом Фонтане";

"Варадеро"

"Гранд Петтин";

"Золотой берег";

"Ибица";

"Итака";

"Калетон";

"Киви";

"Кокос";

"Кокос-Курортный";

"Кораблик";

"Куба";

"Курортный";

"Ланжерон"

"Либерти";

"Паблик";

"Сигал Бич";

"Соло Бич" (пять участков);

"Чайка".

В городе есть инклюзивные пляжи — "Без меж" и "Муниципальный" (11 станция Большого Фонтана).

Отдыхать на Черном море можно на центральном городском пляже в Черноморске и в селе Приморское Измаильского района.

Водяные ужи в Затоке

В поселке Затока в Одесской области уже три года наблюдается малое количество отдыхающих из-за постоянных угроз обстрелов и мин. СМИ пишут, что поселок превратился в "кадры из фильма ужасов".

В море и лимане люди замечают необычных змей — ужей-шахматок. Местные жители отмечают, что речь идет об обычном водяном уже и его присутствие не представляет угроз.

Напомним, недавно в Одессе на пляж вынесло крыло российского дрона "Шахед". Вероятно, его сбили украинские силы ПВО во время атак ВС РФ.

Российская армия днем 3 июля ударила по Одессе кассетной баллистической ракетой. Прилет пришелся по припортовой инфраструктуре.