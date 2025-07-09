Пляжний сезон в Одесі відкрито: які ціни на відпочинок на Чорному морі (відео)
Шезлонги і місця під парасольками доступні на більшості пляжів Одеси за ціною від 200 гривень. Найдешевші номери обійдуться в 500 гривень за ніч.
Місця на шезлонгах біля басейнів коштують дорожче — до 600 гривень. Порівняно з минулим роком ціни збільшилися приблизно на 50 гривень, розповіли журналісти телеканалу "Київ24", які відвідали місця відпочинку.
Оренда цілого бунгало обійдеться приблизно у 2–6 тисяч гривень за добу. Ціни на номери починаються від 500 гривень за ніч і вище.
Також на пляжах Одеси продають креветки по 100 гривень за 100 грам, а кукурудза — від 50 гривень.
Зазначимо, що в Одеській області офіційно відкрито 29 пляжів і після необхідних перевірок можуть відкрити додаткові локації. Загалом в Одеській області влітку 2025 року планують відкрити до 40 пляжів. У 2024 році кількість була вдвічі меншою.
Де відпочити в Одесі на березі моря
В Одесі відкрито такі пляжі:
- "Андерхілл";
- "Буфет на Малому Фонтані";
- "Варадеро"
- "Гранд Петтін";
- "Золотий берег";
- "Ібіца";
- "Ітака";
- "Калетон";
- "Ківі";
- "Кокос";
- "Кокос-Курортний";
- "Кораблик";
- "Куба";
- "Курортний";
- "Ланжерон"
- "Ліберті";
- "Паблік";
- "Сігал Біч";
- "Соло Біч" (п'ять ділянок);
- "Чайка".
У місті є інклюзивні пляжі — "Без меж" і "Муніципальний" (11 станція Великого Фонтану).
Відпочивати на Чорному морі можна на центральному міському пляжі в Чорноморську і в селі Приморське Ізмаїльського району.
Водяні вужі в Затоці
У селищі Затока в Одеській області вже три роки спостерігається мала кількість відпочивальників через постійні загрози обстрілів і мін. ЗМІ пишуть, що селище перетворилося на "кадри з фільму жахів".
У морі та лимані люди помічають незвичайних змій — вужів-шахматок. Місцеві жителі зазначають, що йдеться про звичайного водяного вужа і його присутність не становить загроз.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі на пляж винесло крило російського дрона "Шахед". Ймовірно, його збили українські сили ППО під час атак ЗС РФ.
Російська армія вдень 3 липня вдарила по Одесі касетною балістичною ракетою. Приліт припав на припортову інфраструктуру.