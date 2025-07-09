Пляжний сезон в Одесі відкрито: які ціни на відпочинок на Чорному морі (відео)

Шезлонги і місця під парасольками доступні на більшості пляжів Одеси за ціною від 200 гривень. Найдешевші номери обійдуться в 500 гривень за ніч.

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Місця на шезлонгах біля басейнів коштують дорожче — до 600 гривень. Порівняно з минулим роком ціни збільшилися приблизно на 50 гривень, розповіли журналісти телеканалу "Київ24", які відвідали місця відпочинку.

Оренда цілого бунгало обійдеться приблизно у 2–6 тисяч гривень за добу. Ціни на номери починаються від 500 гривень за ніч і вище.

Також на пляжах Одеси продають креветки по 100 гривень за 100 грам, а кукурудза — від 50 гривень.

Зазначимо, що в Одеській області офіційно відкрито 29 пляжів і після необхідних перевірок можуть відкрити додаткові локації. Загалом в Одеській області влітку 2025 року планують відкрити до 40 пляжів. У 2024 році кількість була вдвічі меншою.

Де відпочити в Одесі на березі моря

В Одесі відкрито такі пляжі:

"Андерхілл";

"Буфет на Малому Фонтані";

"Варадеро"

"Гранд Петтін";

"Золотий берег";

"Ібіца";

"Ітака";

"Калетон";

"Ківі";

"Кокос";

"Кокос-Курортний";

"Кораблик";

"Куба";

"Курортний";

"Ланжерон"

"Ліберті";

"Паблік";

"Сігал Біч";

"Соло Біч" (п'ять ділянок);

"Чайка".

У місті є інклюзивні пляжі — "Без меж" і "Муніципальний" (11 станція Великого Фонтану).

Відпочивати на Чорному морі можна на центральному міському пляжі в Чорноморську і в селі Приморське Ізмаїльського району.

Водяні вужі в Затоці

У селищі Затока в Одеській області вже три роки спостерігається мала кількість відпочивальників через постійні загрози обстрілів і мін. ЗМІ пишуть, що селище перетворилося на "кадри з фільму жахів".

У морі та лимані люди помічають незвичайних змій — вужів-шахматок. Місцеві жителі зазначають, що йдеться про звичайного водяного вужа і його присутність не становить загроз.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі на пляж винесло крило російського дрона "Шахед". Ймовірно, його збили українські сили ППО під час атак ЗС РФ.

Російська армія вдень 3 липня вдарила по Одесі касетною балістичною ракетою. Приліт припав на припортову інфраструктуру.