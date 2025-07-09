Украинцы "будут трястись от холода": синоптик предупредила о спаде жары и ливнях (карта)

Эксперт Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни. По ее словам, в Киеве уже скоро температура станет комфортной, но на востоке может повыситься до +40 градусов.

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В столице жара спадет уже 11 июля. В пятницу столбики термометров будут фиксировать от 23 до 25 градусов тепла, как известно из прогноза погоды, опубликованного в Facebook.

Прогноз погоды в Украине на завтра

В целом 10 июля сильная жара сохранится в восточных, значительной части южных и центральных областей. Там ожидается от +33 до +39 градусов. Диденко предупредила, что интенсивное солнце может повысить показатели и до +40.

На севере температура будет разная: пока в Житомирской области термометры будут фиксировать более комфортные 25-27 градусов тепла, в Черкасской области прогнозируют +32, в Киевской области +33, а в Сумской — все +35. Похожая ситуация сложится и в центральной части страны: от 25 градусов в Винницкой области до 37 — в Днепропетровской.

Инфографика, опубликованная синоптиком Фото: facebook Наталка Диденко

В южных регионах Украины будет царить жара. Немного легче будет в Одесской области, где температура опустится ниже +30.

"А вот в западных областях люди завтра уже будут трястись от холода", — отметила синоптик.

Согласно ее прогнозу погоды, на западе будет лишь от +15 до +19. 10 июля в западных областях и в Винницкой области ожидаются дожди, грозы и сильные ливни. Уже вечером осадки могут дойти до Житомирской и Киевской областей. На остальной территории погода будет сухой и солнечной.

Напомним, Фокус сообщал, какая будет погода в регионах Украины 9 июля. На запад пришли дожди, однако в других областях удерживается летняя жара.

В НЭК "Укрэнерго" 9 июля призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно. Энергетики объяснили, что ситуацию одновременно осложняют жара и облачность.