Українці "трястимуться від холоду": синоптикиня попередила про спад спеки й зливи (карта)

Експертка Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на найближчі дні. З її слів, у Києві вже скоро температура стане комфортною, але на сході може підвищитись до +40 градусів.

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У столиці спека спаде вже 11 липня. У п’ятницю стовпчики термометрів фіксуватимуть від 23 до 25 градусів тепла, як відомо з прогнозу погоди, опублікованого в Facebook.

Прогноз погоди в Україн на завтра

Загалом 10 липня сильна спека утримається у східних, значній частині південних та центральних областей. Там очікується від +33 до +39 градусів. Діденко попередила, що інтенсивне сонце може підвищити показники й до +40.

На півночі температура буде різна: поки у Житомирській області термометри фіксуватимуть більш комфортні 25-27 градусів тепла, на Черкащині прогнозують +32, на Київщині +33, а на Сумщині — всі +35. Схожа ситуація складеться й у центральній частині країни: від 25 градусів у Вінницькій області до 37 — у Дніпропетровській.

Інфографіка, опублікована синоптикинею Фото: facebook Наталка Діденко

У південних регіонах України пануватиме спека. Трохи легше буде на Одещині, де температура опуститься нижче +30.

"А ось в західних областях люди завтра вже трястимуться від холоду", — зауважила синоптикиня.

Відповідно до її прогнозу погоди, на заході буде лише від +15 до +19. 10 липня у західних областях та на Вінниччині очікуються дощі, грози й сильні зливи. Вже ввечері опади можуть дійти до Житомирської й Київської областей. На решті території погода буде сухою та сонячною.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, яка буде погода у регіонах України 9 липня. На захід прийшли дощі, однак в інших областях утримується літня спека.

У НЕК "Укренерго" 9 липня закликали українців споживати електроенергію ощадливо. Енергетики пояснили, що ситуацію одночасно ускладнюють спека і хмарність.