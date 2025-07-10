Мощные ливни накрыли запад Украины: во Львове — наводнение, в Луцке — затоплены улицы

Сильные дожди вызвали значительное подтопление в западных регионах Украины. Во Львовской области разлились реки, из-за чего возникла угроза наводнения, а в Луцке осадки затопили улицы и затруднили движение транспорта.

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В результате мощных дождей на западе страны подтоплены дома, дороги и автомобили, при этом, как сообщают местные Telegram-каналы, больше всего пострадали Львов и Луцк.

Подтопление Львовщины

Как стало известно утром 10 июля, Львов и его пригород оказались в эпицентре непогоды. Ливни вызвали подтопление части городских улиц, на отдельных участках проезд транспорта был значительно затруднен или полностью заблокирован.

Как сообщает в своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый, из-за подтопления местами в городе вода достигает почти 3 метров.

"Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах", — сообщил Садовый.

Также глава города проинформировал о том, что из берегов выходит река Зубра и существует угроза подтопления трех районов.

"Река Зубра продолжает выходить из берегов. Существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов", — предупредил мэр.

Андрей Садовый также обратился к населению с просьбой соблюдать меры безопасности.

"Просим жителей перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили с подземных паркингов и потенциально опасных участков. Городские службы работают в усиленном режиме. Будьте осмотрительны и берегите себя!", — написал мэр Львова Андрей Садовый.

Луцк тоже подтоплен

В Луцке непогода традиционно поразила улицу Дубновскую, которую ежегодно заливает после сильных дождей. По словам очевидцев, несколько автомобилей оказались посреди воды — уровень достигал салонов транспортных средств.

Как сообщает Telegram-канал Volynblog, в городе традиционно подтоплена улица Дубновская.

"В Луцке в результате сильного дождя традиционно затопило дорогу на улице Дубновской. Два автомобиля уже застряли посреди дороги — уровень воды достиг салона", — сообщает Telegram-канал Volynblog. Этот же канал сообщил и о ливне на проспекте Возрождения.

"В Луцке на Возрождении — потоп. Лучане, готовьте лодки", — пишет Volynblog.

О подтоплении проспекта Возрождения пишет и Telegram-канал "Суспільне Луцьк".

"На проспекте Возрождения в Луцке из-за ливня затопило проезжую часть. Движение по улице затруднено, троллейбусы остановились и ждут пока сойдет вода, сообщили корреспонденты Общественного. Также подтопления фиксируют на Карпенко-Карого", — пишет канал.

О подтоплении 40-го квартала сообщает Telegram-канал "Луцк Труха".

"На 40-м традиционно уже Венеция. Залило, видимо, до колена", — передает канал.

По предварительной информации, в результате подтоплений Львова и Луцка из-за дождей, пострадавших нет. Работа городского транспорта восстанавливается.

Ранее Фокус писал о наводнениях в США, жертвами которых стали более 100 человек.