Потужні зливи накрили захід України: у Львові – повінь, у Луцьку – затоплені вулиці

Сильні дощі спричинили значні підтоплення в західних регіонах України. У Львові розлилися річки, через що виникла загроза повені, а в Луцьку опади затопили вулиці та ускладнили рух транспорту.

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У результаті потужних дощів на заході країни підтоплено будинки, дороги та автомобілі, при цьому, як повідомляють місцеві Telegram-канали, найбільше постраждали Львів та Луцьк.

Підтоплення Львівщини

Як стало відомо вранці 10 липня, Львів та його передмістя опинилися в епіцентрі негоди. Зливи викликали підтоплення частини міських вулиць, на окремих ділянках проїзд транспорту був значно ускладнений або повністю заблокований.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий, через підтоплення подекуди у місті вода сягає майже 3 метрів.

"Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів – йдеться про нежитлові зони", – повідомив Садовий.

Також очільник міста проінформував про те, що з берегів виходить річка Зубра та існує загроза підтоплення трьох районів.

"Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів", – попередив мер.

Андрій Садовий також звернувся до населення з проханням дотримуватися заходів безпеки.

"Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Міські служби працюють у посиленому режимі. Будьте обачні та бережіть себе!", – написав мер Львова Андрій Садовий.

Луцьк теж підтоплений

У Луцьку негода традиційно вразила вулицю Дубнівську, яку щороку заливає після сильних дощів. За словами очевидців, кілька автомобілів опинилися посеред води – рівень досягав салонів транспортних засобів.

Як повідомляє Telegram-канал Volynblog, у місті традиційно підтоплена вулиця Дубнівська.

"У Луцьку внаслідок сильного дощу традиційно затопило дорогу на вулиці Дубнівській. Два автомобілі вже застрягли посеред дороги – рівень води досяг салону", – повідомляє Telegram-канал Volynblog. Цей же канал повідомив і про зливу на проспекті Відродження.

"У Луцьку на Відродження – потоп. Лучани, готуйте човни", – пише Volynblog.

Про підтоплення проспекту Відродження пише і Telegram-канал "Суспільне Луцьк".

"На проспекті Відродження у Луцьку через зливу затопило проїжджу частину. Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода, повідомили кореспонденти Суспільного. Також підтоплення фіксують на Карпенка-Карого", – пише канал.

Про підтоплення 40-го кварталу повідомляє Telegram-канал "Луцьк Труха".

"На 40-му традиційно вже Венеція. Залило, мабуть, до коліна", – передає канал.

За попередньою інформацією, внаслідок підтоплень Львова та Луцька через дощі, постраждалих немає. Робота міського транспорту відновлюється.

Раніше Фокус писав про повені в США, жертвами яких стали понад 100 людей.