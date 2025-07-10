Миллион долларов полиции и 100 тысяч киллерам за убийство свидетелей: в Днепре задержали адвокатов

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении двум адвокатам, которые предлагали 1 миллион долларов работникам полиции за избежание уголовной ответственности подзащитного и 100 тысяч долларов за умышленное убийство свидетелей в уголовных производствах.

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Заказчиком убийства оказался сын лидера влиятельной преступной организации из Днепропетровщины, которая долгое время занималась покушениями на убийство, незаконным оборотом оружия, запугиванием бизнеса, шантажом предпринимателей и легализацией незаконно полученных средств через сеть фиктивных компаний, сообщают в Нацполиции.

В 2024 году, оперативники полиции Днепропетровской области уже разоблачили отца и сына в незаконном хранении оружия.

Во время дальнейшего документирования преступной деятельности их группировки, которая была ликвидирована в феврале 2025 года, следователями был задержан организатор — отец фигуранта. Сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога.

В Днепре провели операцию Фото: Нацполиция

Но чтобы избежать наказания, сын задержанного "авторитета" хотел убить ключевых свидетелей в уголовных производствах. При этом он сам является адвокатом.

Он предлагал будущим киллерам 100 тысяч долларов и успел передать им 11 тысяч, как задаток. А адвокат указанного лидера преступной организации предложил 1 миллион долларов взятки работникам полиции за содействие в закрытии производств против его клиента.

Фото: Нацполиция

У подозреваемых изъяли тысячи долларов и евро Фото: Нацполиция

Часть этой суммы — 100 тысяч долларов — он передал посреднику для дальнейшей передачи полицейским.

По результатам санкционированных обысков в Киеве и на Днепропетровщине полицейские изъяли оружие, средства слежения, черновую бухгалтерию и электронные носители, имеющие доказательственное значение.

У подозреваемых нашли "черную" бухгалтерию Фото: Нацполиция

Фигурантам сообщено о подозрении за приготовление к умышленному убийству по предварительному сговору группой лиц на заказ (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Двум адвокатам сообщено о подозрении в Днепре Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, Фокус писал об убийстве офицера СБУ Ивана Воронича. Его убили возле собственного дома утром 10 июля. Киллера еще ищут.

А 8 июля в Главном управлении Национальной полиции в Киеве сообщали, что расследуют убийство мужчины в Деснянском районе столицы. Неизвестный застрелил 48-летнего местного жителя, когда тот сидел в салоне своего автомобиля.