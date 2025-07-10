Мільйон доларів поліції та 100 тисяч кілерам за вбивство свідків: у Дніпрі затримали адвокатів

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру двом адвокатам, які пропонували 1 мільйон доларів працівникам поліції за уникнення кримінальної відповідальності підзахисного та 100 тисяч доларів за умисне вбивство свідків у кримінальних провадженнях.

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Замовником вбивства виявився син лідера впливової злочинної організації з Дніпропетровщини, яка тривалий час займалася замахами на вбивство, незаконним обігом зброї, залякуванням бізнесу, шантажем підприємців та легалізацією незаконно отриманих коштів через мережу фіктивних компаній, повідомляють у Нацполіції.

У 2024 році, оперативники поліції Дніпропетровської області вже викрили батька і сина у незаконному зберіганні зброї.

Під час подальшого документування злочинної діяльності їхнього угруповання, яке було ліквідоване у лютому 2025 року, слідчими було затримано організатора — батька фігуранта. Наразі він перебуває у СІЗО без права внесення застави.

В Дніпрі провели операцію Фото: Нацполіція

Але щоб уникнути покарання, син затриманого "авторитета" хотів вбити ключових свідків у кримінальних провадженнях. При цьому він сам є адвокатом.

Він пропонував майбутнім кілерам 100 тисяч доларів та встиг передати їм 11 тисяч, як завдаток. А адвокат зазначеного лідера злочинної організації запропонував 1 мільйон доларів хабаря працівникам поліції за сприяння у закритті проваджень проти його клієнта.

Фото: Нацполіція

В підозрюваних вилучили тисячі доларів та євро Фото: Нацполіція

Частину цієї суми — 100 тисяч доларів — він передав посереднику для подальшої передачі поліцейським.

За результатами санкціонованих обшуків у Києві та на Дніпропетровщині поліцейські вилучили зброю, засоби стеження, чорнову бухгалтерію та електронні носії, що мають доказове значення.

В підозрюваних знайшли "чорну" бухгалтерію Фото: Нацполіція

Фігурантам повідомлено про підозру за готування до умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Двом адвокатам повідомлено про підозру в Дніпрі Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, Фокус писав про вбивство офіцера СБУ Івана Воронича. Його вбили біля власного будинку вранці 10 липня. Кілера ще шукають.

А 8 липня у Головному управлінні Національної поліції у Києві повідомляли, що розслідують вбивство чоловіка у Деснянському районі столиці. Невідомий застрелив 48-річного місцевого мешканця, коли той сидів у салоні своєї автівки.