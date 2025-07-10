Мільйон доларів поліції та 100 тисяч кілерам за вбивство свідків: у Дніпрі затримали адвокатів
У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру двом адвокатам, які пропонували 1 мільйон доларів працівникам поліції за уникнення кримінальної відповідальності підзахисного та 100 тисяч доларів за умисне вбивство свідків у кримінальних провадженнях.
Замовником вбивства виявився син лідера впливової злочинної організації з Дніпропетровщини, яка тривалий час займалася замахами на вбивство, незаконним обігом зброї, залякуванням бізнесу, шантажем підприємців та легалізацією незаконно отриманих коштів через мережу фіктивних компаній, повідомляють у Нацполіції.
У 2024 році, оперативники поліції Дніпропетровської області вже викрили батька і сина у незаконному зберіганні зброї.
Під час подальшого документування злочинної діяльності їхнього угруповання, яке було ліквідоване у лютому 2025 року, слідчими було затримано організатора — батька фігуранта. Наразі він перебуває у СІЗО без права внесення застави.
Але щоб уникнути покарання, син затриманого "авторитета" хотів вбити ключових свідків у кримінальних провадженнях. При цьому він сам є адвокатом.
Він пропонував майбутнім кілерам 100 тисяч доларів та встиг передати їм 11 тисяч, як завдаток. А адвокат зазначеного лідера злочинної організації запропонував 1 мільйон доларів хабаря працівникам поліції за сприяння у закритті проваджень проти його клієнта.
Частину цієї суми — 100 тисяч доларів — він передав посереднику для подальшої передачі поліцейським.
За результатами санкціонованих обшуків у Києві та на Дніпропетровщині поліцейські вилучили зброю, засоби стеження, чорнову бухгалтерію та електронні носії, що мають доказове значення.
Фігурантам повідомлено про підозру за готування до умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, Фокус писав про вбивство офіцера СБУ Івана Воронича. Його вбили біля власного будинку вранці 10 липня. Кілера ще шукають.
А 8 липня у Головному управлінні Національної поліції у Києві повідомляли, що розслідують вбивство чоловіка у Деснянському районі столиці. Невідомий застрелив 48-річного місцевого мешканця, коли той сидів у салоні своєї автівки.