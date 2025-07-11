Легализация проституции и фильмы для взрослых: в Нацполиции анонсировали изменения в Украине

В Украине рассматривают возможность смягчить наказание в сфере предоставления секс-услуг за деньги, но о вседозволенности речь не идет. Заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов рассказал, что некоторые изменения в законодательство — уже на этапе подготовки.

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"Учитывая евроинтеграционный курс Украины и практику стран ЕС мы прорабатываем возможность частичной депенализации коммерческих секс-услуг, однако, это должно быть совмещено с четким и строгим механизмом их регулирования и контроля. Здесь не должно быть вседозволенности", — пояснил начальник криминальной полиции в интервью "Телеграфу" от 11 июля.

Он пояснил, что этот бизнес является основой для сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Мало того, контроль над ним часто находится в руках организованной преступности.

"Подчеркиваю, что в рамках имплементации норм права ЕС, уже готовятся изменения в наше законодательство, которые внедряют принцип непривлечения к ответственности жертв торговли людьми. В нашем случае это будет касаться лиц, которых трафикеры заставили оказывать коммерческие секс-услуги", — проинформировал генерал.

Он отметил, что согласно действующему Уголовному кодексу изготовление, сбыт или распространение фильмов 18+ — это уголовное преступление. По словам Небитова, раскритиковали полицию за "контрольные закупки" контента на OnlyFans "много усилий не надо", но на самом деле это — разновидность контроля за совершением преступления.

"Если проще, то это инструмент получения доказательств в расследовании", — пояснил замглавы НПУ.

Как он подчеркнул, это не означает, что правоохранители получают оплаченные услуги.

Генерал пояснил, что некоторые услуги 18+ разрешены в Украине. В частности, работают стриптиз-клубы и магазины со специализированными товарами, а на телевидении можно транслировать откровенный контент, но это регулирует Закон "О медиа". На фильмы пока действует запрет, но в большинстве стран мира они уже введены в легальный оборот под контролем государства.

"Это о лицензиях, регистрации, налогах и механизмах защиты тех лиц, которые участвуют в его создании. Так же введены четкие механизмы ответственности за нарушения в этой сфере, в частности, за различные сопутствующие преступления", — отметил Небытов.

Он уточнил, что речь идет о мести с помощью такого контента, распространении его без согласия человека, который есть в кадре, нарушении авторских прав и даже торговле людьми.

"Считаю, что это один из хороших примеров цивилизованного решения этого вопроса без хейта и обвинений", — добавил заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский ответил на петицию о декриминализации контента для взрослых, которую поддержали почти 26 тысяч человек. Ее создала модель OnlyFans, которая уплатила 40 млн гривен налогов и после этого стала фигуранткой уголовного дела.

Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев 1 мая заявлял, что лично общается с моделями OnlyFans, которые платят налоги со своей деятельности. Он подчеркнул, что предусмотренную в Украине ответственность за создание подобного контента считает лицемерием со стороны государства.