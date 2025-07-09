Декриминализация взрослого контента в Украине: Зеленский ответил на петицию

Модель OnlyFans Светлана Дворникова заплатила 40 млн гривен налогов за годы деятельности, но взамен получила уголовное дело. Президент заявил, что ее предложения передали народным депутатам.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о декриминализации контента для взрослых, за которую проголосовали почти 26 тысяч человек. Ответ Зеленского представил Офис президента.

Данным вопросом занимается Верховная Рада, депутаты рассматривают законопроект №12191, отменяющий уголовную ответственность за создание и распространение такого контента среди взрослых.

В то же время документ ужесточает наказание за распространение откровенного видео среди детей и вовлечение их в производство этого контента.

Зеленский добавил, что предложения из петиции уже передали народным депутатам.

Автором петиции стала модель OnlyFans Светлана Дворникова. Девушка говорила, что за 5 лет заплатила 40 млн гривен налогов по своей деятельности, но против нее возбудили уголовное дело за распространение контента для взрослых.

"Сорок миллионов — это сотня пикапов или 2 000 FPV-дронов для ВСУ. Сорок миллионов — это сотни убитых на фронте россиян. Вместо благодарности за эти деньги государство открыло против меня уголовное дело по статье 301", — отметила она в тексте петиции.

По ее словам, правоохранители намекали ей на то, что за определенную денежную сумму закроют дело.

Напомним, украинская модель OnlyFans Алена Омович рассказывала о получении в подарок часов Richard Mille за 200 тыс. долларов от ухажера-депутата.

Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев признавал, что общается с моделями OnlyFans и признает необходимость декриминализации данного вида деятельности.