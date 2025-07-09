Декриміналізація дорослого контенту в Україні: Зеленський відповів на петицію

Модель OnlyFans Світлана Дворнікова заплатила 40 млн гривень податків за роки діяльності, але натомість отримала кримінальну справу. Президент заявив, що її пропозиції передали народним депутатам.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію про декриміналізацію контенту для дорослих, за яку проголосували майже 26 тисяч осіб. Відповідь Зеленського представив Офіс президента.

Цим питанням опікується Верховна Рада, депутати розглядають законопроєкт №12191, що скасовує кримінальну відповідальність за створення і поширення такого контенту серед дорослих.

Водночас документ посилює покарання за розповсюдження відвертого відео серед дітей і залучення їх у виробництво цього контенту.

Зеленський додав, що пропозиції з петиції вже передали народним депутатам.

Автором петиції стала модель OnlyFans Світлана Дворнікова. Дівчина говорила, що за 5 років заплатила 40 млн гривень податків зі своєї діяльності, але проти неї порушили кримінальну справу за поширення контенту для дорослих.

"Сорок мільйонів — це сотня пікапів або 2 000 FPV-дронів для ЗСУ. Сорок мільйонів — це сотні вбитих на фронті росіян. Замість подяки за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301", — зазначила вона в тексті петиції.

За її словами, правоохоронці натякали їй на те, що за певну грошову суму закриють справу.

Нагадаємо, українська модель OnlyFans Альона Омович розповідала про отримання в подарунок годинника Richard Mille за 200 тис. доларів від залицяльника-депутата.

Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев визнавав, що спілкується з моделями OnlyFans і визнає необхідність декриміналізації цього виду діяльності.