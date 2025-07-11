Легалізація проституції та фільми для дорослих: у Нацполіції анонсували зміни в Україні

В Україні розглядають можливість пом’якшити покарання у сфері надання секс-послуг за гроші, але про вседозволеність не йдеться. Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов розповів, що деякі зміни до законодавства — вже на етапі підготовки.

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"З огляду на євроінтеграційний курс України та практику країн ЄС ми опрацьовуємо можливість часткової депеналізації комерційних секс-послуг, проте, це має бути поєднано з чітким і суворим механізмом їх регулювання і контролю. Тут не повинно бути вседозволеності", — пояснив начальник кримінальної поліції в інтерв’ю "Телеграфу" від 11 липня.

Він пояснив, що цей бізнес є підґрунтям для сексуальної експлуатації та торгівлі людьми. Мало того, контроль над ним часто перебуває у руках організованої злочинності.

"Наголошую, що в межах імплементації норм права ЄС, вже готуються зміни до нашого законодавства, які впроваджують принцип непритягнення до відповідальності жертв торгівлі людьми. У нашому випадку це стосуватиметься осіб, яких трафікери примусили надавати комерційні секс-послуги", — проінформував генерал.

Він наголосив, що відповідно до чинного Кримінального кодексу виготовлення, збут або розповсюдження фільмів 18+ — це кримінальне правопорушення. Зі слів Нєбитова, розкритикували поліцію за "контрольні закупки" контенту на OnlyFans "багато зусиль не треба", але насправді це — різновид контролю за вчиненням злочину.

"Якщо простіше, то це інструмент отримання доказів у розслідуванні", — пояснив заступник голови НПУ.

Як він підкреслив, це не означає, що правоохоронці отримують оплачені послуги.

Генерал пояснив, що деякі послуги 18+ дозволені в Україні. Зокрема, працюють стриптиз-клуби й крамниці зі спеціалізованими товарами, а на телебаченні можна транслювати відвертий контент, але це регулює Закон "Про медіа". На фільми поки діє заборона, але в більшості країн світу вони вже введені у легальний обіг під контролем держави.

"Це про ліцензії, реєстрації, податки та механізми захисту тих осіб, які беруть участь у його створенні. Так само введено чіткі механізми відповідальності за порушення у цій сфері, зокрема, за різноманітні супутні злочини", — зазначив Нєбитов.

Він уточнив, що йдеться про помсту за допомогою такого контенту, розповсюдження його без згоди людини, яка є у кадрі, порушення авторських прав і навіть торгівлю людьми.

"Вважаю, що це один із гарних прикладів цивілізованого розв'язання цього питання без хейту та звинувачень", — додав заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію контенту для дорослих, яку підтримали майже 26 тисяч осіб. Її створила модель OnlyFans, яка сплатила 40 млн гривень податків і після цього стала фігуранткою кримінальної справи.

Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев 1 травня заявляв, що особисто спілкується з моделями OnlyFans, які сплачують податки зі своєї діяльності. Він наголосив, що передбачену в Україні відповідальність за створення подібного контенту вважає лицемірством з боку держави.