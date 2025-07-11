Атака "Шахедами" по Одессе: дрон ВС РФ попал в конюшню, погибла лошадь
Российские "Шахеды" разрушили конюшню в Одессе. Взрыв убил одно животное, несколько лошадей получили ранения.
Войска РФ утром 11 июля атаковали Одессу ударными дронами, под удар попала одна из конюшен. Об этом сообщило местное издание "Думская".
К сожалению, одна лошадь погибла, еще несколько животных получили ранения. Известно также о повреждении СТО, жилых домов и машин в районе Молдаванки после прилетов "Шахедов".
Местные власти заявляют о повреждении гражданской инфраструктуры, жилых и административных зданий, конюшни и автомобилях. По состоянию на на 11:50 было восемь пострадавших, им оказали медицинскую помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил утренние удары ВС РФ по Одессе и Харькову. По его словам, в Украине нет тишины, а оккупанты постоянно бьют БПЛА, ракетами и авиабомбами.
Также глава государства традиционно попросил союзников усилить Украину средствами ПВО и дронами-перехватчиками.
Напомним, российские военные перевозят орудие и продовольствие на лошадях и ослах. Сложности в обеспечении наблюдаются в штурмовых отрядах оккупантов.
Фокус ранее писал об открытии пляжного сезона в Одессе. Самые дешевые номера в отелях стоят от 500 гривен за ночь.